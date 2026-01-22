Skazanie na bezwzględne więzienie naszego Kolegi i Przyjaciela, a zarazem honorowego członka Stowarzyszenia „Godność”, Adama Borowskiego uważamy za szczyt hańby obecnego wymiaru sprawiedliwości. Ta kara, za rzekome pomówienie Romana Giertycha – człowieka ściganego wcześniej za defraudację kilkudziesięciu milionów złotych, jest faktycznie zemstą na Adamie za krytykę rządów Donalda Tuska; za jego bezkompromisową postawę wobec niszczenia demokracji, łamania praw obywatelskich i zdradzania interesów Polski. Przypomnijmy: Giertych jest osobistym prawnikiem i dobrym kolegą aktualnego premiera, a wypowiedziana o nim prawda ma kosztować Borowskiego pół roku utraty wolności…
Ten atak na niezłomnego działacza podziemnej „Solidarności”, którego życiowa postawa może być wzorem dla pokoleń Polaków, ma być zarazem próbą zastraszenia wszystkich środowisk patriotycznych w Polsce. Aby nie śmiały podnosić głosu na widoczną w państwie - niekompetencję, prywatę oraz wyprzedaż polskiej suwerenności. Ale - niedoczekanie! My mówić o tym będziemy nadal i do skutku! Aż ta nieszczęsna ekipa zniknie wreszcie z bieżącej polityki, a najlepiej w ogóle z historii. I czynimy to właśnie teraz, głośno protestując przeciw prześladowaniu jednego z tych, dzięki którym wzięła się wolna Polska. Bez ludzi pokroju Adama, nie byłoby jej dzisiaj… A skandal, którego jesteśmy świadkami, polega i na tym, że próba niszczenia takiej postaci, jak On, jest zarazem zamachem na fundamenty naszej wolności. Dzieje się tak, bo o porządkach w naszej Ojczyźnie decydują dziś niebezpieczne, bezideowe miernoty w rodzaju Żurka czy Kierwińskiego, pod patronatem ich Szefa – znanego teoretyka „demokracji walczącej”.
My, członkowie Stowarzyszenie „Godność”, skupiającego byłych więźniów politycznych PRL oraz działaczy podziemnej „Solidarności”, dobrze pamiętamy metody pracy prokuratur i wyroki komunistycznych sądów w stanie wojennym. Odczuliśmy je na własnej skórze. Dlatego bardzo źle kojarzy nam się działalność obecnego wymiaru sprawiedliwości, coraz bardziej korzystającego z doświadczeń swoich poprzedników - że wspomnijmy: przetrzymywanie ks. Olszewskiego i byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, list gończy za byłym wiceministrem Romanowskim, próby aresztowania ciężko chorego Zbigniewa Ziobro, jeszcze przed sformułowaniem zarzutów, czy ostatnie wejście do siedziby KRS prokuratora z policją i przejęcie pożądanych przez nich dokumentów… Czasami wydaje się, że mamy powtórkę z historii sprzed 44 lat, zaś w przypadku wyroku na naszego Przyjaciela – to nawet skazany „się zgadza”, bo Adam oczywiście wtedy też siedział.
Hańba, i jeszcze raz hańba! Skazanie Borowskiego zostanie nie tylko Giertychowi zapamiętane. Zapłacą kiedyś za to wszyscy, którzy stworzyli w Polsce atmosferę, a następnie mechanizmy politycznej zemsty – destrukcyjne dla całego naszego życia społecznego. To powinno być rozliczone! Na dziś zaś należy mieć nadzieję, że mądra interwencja Pana Prezydenta Karola Nawrockiego unieważni ten akt jawnej niesprawiedliwości.
Adamie! Całe środowisko Stowarzyszenia „Godność”, którego przecież sam jesteś ważną częścią, przekazuje Ci mocne wyrazy wsparcia. Jesteśmy z Tobą! Tak, jak zawsze, ale teraz szczególnie – kiedy znów atakuje to czerwone draństwo. Adamie! Precz z komuną!
Czesław Nowak - Prezes
Andrzej Osipów - Wiceprezes
Stanisław Fudakowski - Sekretarz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751310-stowarzyszenie-godnosc-w-obronie-adama-borowskiego
