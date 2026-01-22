TRANSMISJA

Kończy się udział prezydenta w Forum w Davos. Nawrocki o spotkaniu z Trumpem: Potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z polskimi mediami w Polish Business Hub w Davos. / autor: PAP/Piotr Nowak
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z polskimi mediami w Polish Business Hub w Davos. / autor: PAP/Piotr Nowak

Było to dobre 40 minutowe spotkanie, w czasie, którego prezydent Trump potwierdził wszystkie sojusznicze zobowiązania. Potwierdził wszystko to, o czym rozmawialiśmy podczas mojej pierwszej wizyty w Białym Domu, o wojskach amerykańskich w Polsce” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej, na której podsumował swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Prezydent podsumowuje swój udział w Forum w Davos

Prezydent Nawrocki podczas konferencji prasowej podsumował swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos oraz odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Myślę, że wyjeżdżamy z pełnym przekonaniem, że stanowisko Polski, wszystkie kwestie ekonomiczne i gospodarcze zostały w Davos podkreślone. Udało się osiągnąć te cele, które założyliśmy sobie przed wyjazdem do Davos. Najważniejszym komponentem na Forum Ekonomicznym w Davos są kwestie ekonomiczne i gospodarcze, więc mój komponent spotkań polegał na spotkaniach m.in. z przedstawicielami wielu firm, które prowadzą biznes w Polsce, które współpracują z polskim biznesem. Dzisiaj miałem spotkanie z prezesem Cisco, to duża firma, która szykuje się do otwarcia dużego laboratorium w Krakowie, ale która z powodzeniem funkcjonuje w Polsce, zatrudnia już około 4 tys. pracowników. (…) Na tym skupiałem się w ciągu ostatnich trzech dni, aby pokazać z jednej strony zainteresowanie Polski przełomowymi technologami, ale także żeby pokazać, że w Polsce jest klimat i kapitał ludzki, który zagraniczni inwestorzy mogą wykorzystywać

— powiedział.

Davos to także spotkania polityczne. Odbyłem masę spotkań z prezydentami i premierami wielu państw. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa, ale w tych dyskusjach pojawiał się również ten format, który jest dla mnie szczególnie ważny, w którym Polska jest liderem, czyli Inicjatywa Trójmorza, która występuje we wszystkich spotkaniach

— poinformował.

Spotkanie z Trumpem

Prezydent Nawrocki poinformował, że z prezydentem Trumpem rozmawiał również o kwestiach ekonomii i gospodarki.

Dyskutowaliśmy także o kwestii ekonomii, gospodarki, o obecności Polski w grupie G20, co pokazuje, jak ważnymi partnerami są Polska i Stany Zjednoczone. To spotkanie potwierdziło doskonałe relacje, nie tylko między dwoma narodami, ale także osobistą relację między prezydentami

— zaznaczył.

CZYTAJ WIĘCEJ: Co prezydent Nawrocki usłyszał od Trumpa? Padła ważna deklaracja! „Karol, prezydencie, to o czym rozmawialiśmy jest trwałe”

Premier Tusk ma rację”

Podczas konferencji padło pytanie o wpis premiera Donalda Tuska, który odnosząc się do obecności Nawrockiego w Davos napisał: „Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty”.

Premier Tusk ma rację, pozostawaliśmy w bezpośrednim kontakcie, także już nieformalnie. To jest naturalne. Od samego początku jako kandydat na urząd prezydenta, ale także już jako prezydent Polski mówiłem, że w kwestiach bezpieczeństwa prezydent i rząd muszą być po tej samej stronie. Z panem premierem rozmawialiśmy telefonicznie, wymienialność wiadomości, myślę że to przysłużyło się sprawie takiego stanowiska Polski, w którym po prostu na arenie międzynarodowej potrafimy ze sobą dyskutować

— powiedział.

Rada Pokoju i spotkanie z Zełenskim

Nawrocki pytany był również o zainaugurowanie przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Prezydent Nawrocki choć brał udział w uroczystości, to Polska nie przystąpiła do nowej organizacji. Prezydent powołał się na konieczność dopełnienia procedury konstytucyjnej.

Prezydent Trump z pełnym zrozumieniem przyjął deklarację, dlatego byłem, a nie podpisałem z szacunku dla polskiego ustroju i konstytucji

— powiedział Nawrocki.

Prezydent poinformował, że w najbliższy weekend spotka się z prezydentem Ukrainy.

Całkiem niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu, myślę, że najbliższy weekend. Jeżeli chodzi o rocznicę wybuchu wojny, to nie mam takich planów, aby jechać na Ukrainę czy do Kijowa

— zakomunikował.

Niepotrzebne podkręcanie nastrojów”

Prezydent pytany był również o kwestię Grenlandii i to, czy słowa Donalda Trumpa, który powiedział w Davos, że nie użyje siły, aby zająć wyspę, go uspokoiły.

Uczestniczyliśmy wszyscy w niepotrzebnym podkręcaniu nastrojów, także w Europie, poprzez wizytę żołnierzy NATO i UE na Grenlandii. Nie czułem takiego zagrożenia, żeby w ramach sojuszu NATO, który budowany jest w 65 proc. finansami USA, mogłoby dojść do jakiegoś konfliktu między sojusznikami o Grenlandię w ramach NATO w obliczu tylu zagrożeń, które są na świecie

— powiedział.

Wczorajsze słowa Trumpa dają nadzieję, że sprawa zostanie rozstrzygnięta na drodze dyplomatycznej dyskusji pomiędzy premier Dani, prezydentem USA, w zainteresowaniu mieszkańców i władz Grenlandii. Od początku byłem przekonany, że to tak się rozstrzygnie. Czuję, że część naszych partnerów z Europy Zachodniej powinna trochę w tej kwestii odpuścić. Niepotrzebne gesty niechęci wobec Stanów Zjednoczonych. Polski w tym obozie nie znajdziemy

— dodał.

Jesteśmy w obliczu konflitków na całym świecie”

Prezydent odpowiedział również na pytanie, czy dojdzie do nowego otwarcia w relacjach między USA a Unią Europejską.

Unia Europejska przespała ważne lata, gdy w 2008 roku atakowano Gruzję, gdy w 2014 roku Rosja anektowała Krym, Unia Europejska zajmowała się ekologią, Zielonym Ładem, migrantami, których upychano po kolejnych państwach Europy Zachodniej.

Staram się reformować Unię Europejską i powiedzieć, że perspektywa całej działalności UE powinna iść w kierunku Europy Środkowej i Wschodniej. My tutaj nie pomyliliśmy się co do kwestii zagrożenia ze strony Rosji, nie robiliśmy dealów z Rosją na tym poziomie, jak kraje Europy Zachodniej. Nie będę rzecznikiem UE w tym zakresie

— podkreślił.

Polska od lat mówiła tą narracją, którą dzisiaj opowiada na arenie międzynarodowej Donald Trump. Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie były słuchane, a zwracaliśmy uwagę na te same rzeczy. Mówiliśmy, że zaraz może wybuchnąć wojna, a nie zajmujemy się tym, co istotne

— powiedział.

Cześć liderów, także na oficjalnych spotkaniach w których brałem udział, część przedstawicieli świata biznesu, także w Davos, nadal myśli, że największym problem w Europie i na świecie są zmiany klimatyczne. Ja tak nie uważam, myślę, że jesteśmy w obliczu konfliktów na całym świecie

— ocenił.

