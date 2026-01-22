Neo-Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że podczas wtargnięcia do biur legalnych Rzeczników Dyscyplinarnych SSP w siedzibie KRS zabezpieczono akta 120 spraw. Dodał, że dziś „będą kontynuowane czynności”, by finalnie akta te trafiły do sędziego, który podaje się za Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Korneluk ubolewał w radiu TOK FM, że legalni rzecznicy (Schab, Radzik i Lasota) wciąż „dysponują aktami postępowania, którymi dysponować nie mogą”.
Wczoraj prokuratorzy Tomasz Narłowski i Zbigniew Rzepa w asyście bezwzględnie zachowujących się policjantów bezprawnie wtargnęli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, pod nieobecność jej przewodniczącej sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej.
Są tam akta sprawy dyscyplinarnej Żurka?
Policja nie wpuściła do budynku nie tylko dziennikarzy, ale nawet posłów. Rozpruto szafy legalnych Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty, zabierając z ich biur akta prowadzonych przez nich spraw dyscyplinarnych sędziów. Wszystko po to, aby przekazać je uzurpatorom, podającym się za rzeczników dyscyplinarnych. Ani b. minister sprawiedliwości Adam Bodnar ani obecny Waldemar Żurek nie mieli uprawnień do odwołania legalnie powołanych rzeczników (Schab, Radzik i Lasota) przed upływem ich kadencji i wskazania nowych.
Dziś jednak podający się za Prokuratora Krajowego Dariusz Korneluk chwali się z bezprawnego - w czasie nieobecności Rzeczników Dyscyplinarnych - zabrania akt spraw sędziów.
Akta dotyczą przewinień dyscyplinarnych sędziów (…), wczoraj zabezpieczono 120 spraw. Dzisiaj będą kontynuowane czynności, ale one finalnie doprowadzą oczywiście do tego, że akta zostaną wydane odpowiedniemu podmiotowi
— oświadczył w radiu TOK FM Korneluk, dla którego sędzia Joanna Raczkowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa jest dziś rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów.
Otwarte pozostaje pytanie, czy wśród przejętych wczoraj bezprawnie akt, są także dokumenty z postepowania dyscyplinarnego Waldemara Żurka.
Schab, Radzik i Lasota mają jeszcze akta
Korneluk stwierdził także, że na funkcji rzeczników dyscyplinarnych sędziów „nastąpiła zmiana – czy się to komuś podoba, czy nie”.
Ta zmiana mogła być zakwestionowana, ale odwołani rzecznicy z tej drogi nie korzystają. Budują narrację, że się z tym (odwołaniem – PAP) nie zgadzają, ale choć mają drogę administracyjną, jak drogę pozwu, a także i zabezpieczenia roszczenia to z tego nie korzystają
— stwierdził podający się za Prokuratora Krajowego Dariusz Korneluk. Ubolewał, że legalni rzecznicy (Schab, Radzik i Lasota) wciąż „dysponują aktami postępowania, którymi dysponować nie mogą”.
Podsumowanie
Legalnymi Rzecznikami Dyscyplinarnymi Sędziów Sądów Powszechnych pozostają ciągle zgodnie z prawem sędziwie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota. Ich odwołanie przez Adama Bodnara jest bezskuteczne, ponieważ nastąpiło w trakcie ich kadencji i bez wymaganych przepisami przesłanek. Przyznał to nawet swego czasu b. minister Bodnar. W tej sytuacji sędzia Joanna Raczkowska nie może być Rzecznikiem Dyscyplinarnym sędziów, ponieważ tego stanowiska nie można zdublować. Trudno oczekiwać, aby Dariusz Korneluk, który także podaje się dziś za Prokuratora Krajowego, uznał ten stan prawny i faktyczny. Adam Bodnar bez wymaganej ustawą zgody prezydenta bezprawnie usunął jego poprzednika, legalnie działającego do dziś PK Dariusza Darskiego. Potwierdził to SN, NSA, TK, prezydent oraz niektóre sądy powszechne.
Robert Knap/PAP
