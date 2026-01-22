Tusk już się boi gniewu rolników, a będzie się bał jeszcze bardziej, gdy jego kumple von der Leyen i Merz wytną jakiś numer z Mercosurem

  • Polityka
  • opublikowano:
zdj. ilustracyjne, Donald Tusk w Sejmie / autor: Fratria
zdj. ilustracyjne, Donald Tusk w Sejmie / autor: Fratria

Ursula von der Leyen i Friedrich Merz będą chcieli się zemścić za skargę do TSUE i zaczną wdrażać umowę z Mercosurem metodą faktów dokonanych.

Donald Tusk tak się wystraszył tego, co mogą mu w Polsce zrobić rolnicy, jeśli umowa z krajami Mercosur zacznie działać, że wręcz rozkazał, by jego posłowie w Parlamencie Europejskim podpisali skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skargę w sprawie zgodności umowy Unia Europejska-Mercosur z traktatami europejskimi. Gdyby Tusk nie chwycił się tego koła ratunkowego, miałby ogromny problem już teraz i fatalne notowania przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2027 r. Po tym, jak już we wrześniu 2025 r. poddał sprawę umowy z Mercosurem, nie miałby żadnego zabezpieczenia przed gniewem ludu, gdyby nie skorzystał z ostatniej okazji, choć ona wcale nie gwarantuje, że umowa nie zostanie tymczasowo wprowadzona kuchennymi drzwiami. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych