TYLKO U NAS. Mec. Skwarzyński: Wykorzystano proces ks. Olszewskiego, żeby wejść do KRS. "Wyłączają po kolei bezpieczniki"

Wykorzystano sytuację, żeby skupić naszą uwagę na procesie ks. Michała. Wykorzystano, że rozpoczęły się ferie - pan sędzia Schab, pan sędzia Lasota pojechali ze swoimi dziećmi na urlop, nie ma ich w Warszawie. Wykorzystano to, że szefowa Krajowej Rady Sądownictwa była w Sejmie, bo jest procedowana ustawa praworządnościowa. Wykorzystanie to, że prezydent Nawrocki jest w Davos” - powiedział obrońca ks. Michała Olszewskiego mecenas Michał Skwarzyński na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do siłowego wejścia do KRS.

Czy ks. Olszewski może liczyć na uczciwy proces?

Od początku nie mogliśmy liczyć na uczciwy, rzetelny proces w tej sprawie, dlatego że ten proces od początku nigdy nie miał służyć temu, żeby cokolwiek wyjaśnić. Chodziło o to, żeby uderzyć w przeciwników politycznych. To jest doskonały sposób na odwracanie uwagi opinii publicznej od realnych zagrożeń, problemów, jakie mamy w Polsce…

