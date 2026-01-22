Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zainaugurował dziś powołaną przez siebie Radę Pokoju. W wystąpieniu na Forum Ekonomicznym w Davos mówił o przywódcach i liderach, z którymi spotkał się w poprzednich dniach. Nie zabrakło słynnego „Nowrocky”. „Dziękuję prezydentowi Nawrockiemu, to świetny człowiek” - powiedział amerykański przywódca, który przypomniał również, że Karol Nawrocki niedawno wygrał wybory.
Prezydent USA Donald Trump podpisał w Davos dokument założycielski Rady Pokoju
„Chciałbym podziękować prezydentowi Nawrockiemu”
Wcześniej amerykański przywódca wygłosił przemówienie. Wspomniał tam m.in. o prezydencie Karolu Nawrockim.
Jesteśmy zaszczyceni waszą obecnością, większości przywódców; To są w większości bardzo popularni przywódcy. Nie wszyscy, ale tak to jest w życiu. Chciałbym też podziękować prezydentowi Nawrockiemu. Świetny człowiek, niedawno wygrał wybory. Jestem z niego bardzo dumny
— powiedział do zgromadzonych Donald Trump, nazwisko polskiego prezydenta tradycyjnie już wymawiając jako „NowRocky”, co wielu internautów zapewne kojarzy ze stosowanymi przez sztab Karola Nawrockiego w kampanii nawiązaniami do serii filmów „Rocky”.
Po Karolu Nawrockim wymienił m.in. byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira.
CZYTAJ TAKŻE: Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos! Rozmowa prezydentów odbyła się bez udziału mediów
Kto uczestniczył w inauguracji?
Na scenie pojawili się prezydent Argentyny Javier Milei, premier Węgier Viktor Orban, a także przedstawiciele Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii – podał dziennik „Financial Times”.
Podsumowanie
Donald Trump podczas Forum Ekonomicznego w Davos zainaugurował Radę Pokoju i w przemówieniu publicznie podziękował prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, gratulując mu niedawnego zwycięstwa wyborczego. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni przywódcy państw z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.
CZYTAJ TAKŻE:
-Mocne wystąpienie Trumpa w Davos! „Kocham Europę, ale zmierza ona w złym kierunku”. Skrytykował m.in. „nowy zielony szwindel”
-Co prezydent Nawrocki usłyszał od Trumpa? Padła ważna deklaracja! „Karol, prezydencie, to o czym rozmawialiśmy jest trwałe”
Telewizja wPolsce24/X/PAPJoanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751290-trump-inauguruje-rade-pokoju-wspomnial-o-prezydencie-nawrockim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.