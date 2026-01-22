WIDEO

Trump w Davos inauguruje Radę Pokoju. Wspomina o prezydencie Nawrockim! "Świetny człowiek, niedawno wygrał wybory"

Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zainaugurował dziś powołaną przez siebie Radę Pokoju. W wystąpieniu na Forum Ekonomicznym w Davos mówił o przywódcach i liderach, z którymi spotkał się w poprzednich dniach. Nie zabrakło słynnego „Nowrocky”. „Dziękuję prezydentowi Nawrockiemu, to świetny człowiek” - powiedział amerykański przywódca, który przypomniał również, że Karol Nawrocki niedawno wygrał wybory.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w Davos dokument założycielski Rady Pokoju

Chciałbym podziękować prezydentowi Nawrockiemu”

Wcześniej amerykański przywódca wygłosił przemówienie. Wspomniał tam m.in. o prezydencie Karolu Nawrockim.

Jesteśmy zaszczyceni waszą obecnością, większości przywódców; To są w większości bardzo popularni przywódcy. Nie wszyscy, ale tak to jest w życiu. Chciałbym też podziękować prezydentowi Nawrockiemu. Świetny człowiek, niedawno wygrał wybory. Jestem z niego bardzo dumny

— powiedział do zgromadzonych Donald Trump, nazwisko polskiego prezydenta tradycyjnie już wymawiając jako „NowRocky”, co wielu internautów zapewne kojarzy ze stosowanymi przez sztab Karola Nawrockiego w kampanii nawiązaniami do serii filmów „Rocky”.

Po Karolu Nawrockim wymienił m.in. byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira.

Kto uczestniczył w inauguracji?

Na scenie pojawili się prezydent Argentyny Javier Milei, premier Węgier Viktor Orban, a także przedstawiciele Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii – podał dziennik „Financial Times”.

Podsumowanie

Donald Trump podczas Forum Ekonomicznego w Davos zainaugurował Radę Pokoju i w przemówieniu publicznie podziękował prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, gratulując mu niedawnego zwycięstwa wyborczego. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni przywódcy państw z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

Telewizja wPolsce24/X/PAPJoanna Jaszczuk

