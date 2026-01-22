„Chcecie zobaczyć, jak wygląda ‘niezależny sąd’ po tuskowemu? Oto ona – Justyna Koska-Janusz. Sędzia z nadania. Zaufana. Sprawdzona. Cyniczna i bezczelna. (…) Do sprawy księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek MS nie trafiła przypadkiem a na drodze manipulacji” - napisał na portalu X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie dot. aktu oskarżenia wobec sześciu osób, w tym ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczyła mu sędzia referent Justyna Koska-Janusz.
Podczas posiedzenia, które trwało ok. sześciu godzin, obrońcy oskarżonych przedstawiali liczne wnioski formalne, m.in. o umorzenie postępowania sądowego, także jego zawieszenie i odroczenie, oraz w sprawie nowo wyznaczonych – zdaniem obrony bezprawnie – ławników. Był to wstępny, proceduralny etap procesu, zanim sąd rozpocznie właściwe badanie materiału dowodowego.
Prowadząca postępowanie sędzia referent Justyna Koska-Janusz, która nie zgodziła się na większość wniosków obrońców, wyłączyła pod koniec posiedzenia jego jawność. Powodem był wniosek dotyczący ks. Olszewskiego, u którego – jak poinformował obrońca duchownego adw. Krzysztof Wąsowski – lekarze psychiatrzy rozpoznali zaawansowane stadium zespołu stresu pourazowego.
„Ustawa mówi jasno: ławników należy losować”
Do kontrowersyjnej sprawy związanej z wyznaczeniem nowych ławników odniósł się na portal X Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości przebywający obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny, podkreślił, że wybór nowych ławników powinien odbyć się poprzez losowanie, o czym mówi ustawa.
Chcecie zobaczyć, jak wygląda „niezależny sąd” po tuskowemu? Oto ona – Justyna Koska-Janusz. Sędzia z nadania. Zaufana. Sprawdzona. Cyniczna i bezczelna. Wcześniej celebrytka zatrudniona w TVN, dziś gwarantka „właściwych” wyroków. Do sprawy księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek MS nie trafiła przypadkiem a na drodze manipulacji. A gdy już zasiadła na sali, uznała, że to wciąż za mało.
Ustawa mówi jasno: ławników należy losować. Ale gdy prawo przeszkadza - łamie się je. Dwóch prawidłowo wylosowanych ławników usunęła, bo mogli być niezależni i mieli niemal rok, by przygotować się do sprawy liczącej setki tomów. W ich miejsce - powołała sobie dwie nowe ławniczki, „z palca”, bez przygotowania i bez znajomości akt (chyba że z TVN-u). Idealne, bo łatwe do prowadzenia. I o to chodzi. Tusk już wydał wyrok. TVN już wie, kto jest winny. Teraz trzeba, by „zaufany” sąd dostarczył wyrok
— napisał Ziobro.
Były minister sprawiedliwości przypomniał również, że cofnął delegację sędzi Koski-Janusz z Sądu Okręgowego do Sądu Rejonowego.
A że sędzia Koska-Janusz ma ze mną osobisty konflikt? Cofnąłem jej delegację z SO do SR, straciła prestiż i pieniądze, toczyła o to ze mną spory medialne i sądowe. Dla układu to najlepsza gwarancja „bezstronności”. Gdy wyrok ma zapaść wbrew dowodom, gdy prawo ma być zdeptane, a sprawiedliwość tylko dekoracją - potrzeba właśnie takiej sędzi. Dlatego sądzi Koska-Janusz. I basta. To państwo prawa? Nie - państwo zemsty
— podkreślił.
Sędzia z „Iustitii”
Przypomnijmy, że telewizja wPolsce24 ujawniła, że sędzia Koska-Janusz należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz do Niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Sędziów z siedzibą w Dreźnie.
Podsumowanie
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, zamieścił na portalu X wpis, w którym odniósł się do kwestii wyboru nowych ławników ws. ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości.
