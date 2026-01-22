„Trzeba zapytać Koalicję 13 Grudnia, dlaczego preferencje kierowane są akurat do przedsiębiorstw, których w opinii publicznej działalność ma charakter lichwiarski? Tak więc czy jest to przeoczenie, czy jest to świadome wspieranie rozwoju nazywanej przez opinię publiczną działalnością lichwiarską?” - powiedział senator PiS Grzegorz Bierecki na konferencji prasowej w Sejmie. PiS przedstawiło nowelizację ustawy o CIT, która zakłada podwyższenie podatku dla podmiotów pożyczkowych. Wraz z senatorem udział w konferencji wziął poseł Janusz Kowalski.
Nowe propozycje przewidują opodatkowanie sektora pożyczkowego stawkami 27 proc., 23 proc. i 21 proc. (lub 11 proc. dla małych podatników), co ma zrównać je z daninami nakładanymi na sektor bankowy i spółdzielczy. Według planów, wdrożenie tych rozwiązań pozwoli zwiększyć wpływy budżetowe o 40-120 mln zł rocznie. Politycy podkreślali, że sektor pożyczkowy dotychczas korzystał z niższego opodatkowania mimo analogicznego modelu biznesowego do SKOK-ów i banków spółdzielczych. Nowe stawki mają zapewnić sprawiedliwsze obciążenia, zwiększyć wpływy do budżetu i wspierać finansowanie obrony kraju, ograniczając jednocześnie „nadmierne zyski” w tym wysokiego ryzyka segmencie rynku.
W Senacie podczas prac nad zmianami w podatku CIT dla instytucji finansowych wskazywaliśmy na to przeoczenie, jakim był fakt nieuwzględnienia w podwyżce podatku od osób prawnych - firm pożyczkowych, które bardzo dynamicznie rozwijają się na naszym rynku. Właściwie zrównują się z sektorami spółdzielczymi, które są tym podatkiem obciążone od tego roku
— powiedział były szef senackiej komisji finansów senator Bierecki.
Możemy to naprawić przedstawiając propozycje zmiany w ustawie, która przyniesie dla budżetu znaczące środki. Potrzebne przede wszystkim na zapewnienie finansowania sił zbrojnych
— dodał.
Trzeba zapytać Koalicję 13 Grudnia, dlaczego preferencje kierowane są akurat do przedsiębiorstw, których w opinii publicznej działalność ma charakter lichwiarski? Tak więc czy jest to przeoczenie, czy jest to świadome wspieranie rozwoju nazywanej przez opinię publiczną działalnością lichwiarską?
— zapytał senator Bierecki.
Kowalski: „Nie dla uprzywilejowania lichwy”
Głos ws. zabrał również poseł Kowalski.
Nie dla nierówności podmiotów, nie dla uprzywilejowania lichwy realizowanej szczególnie przez zagraniczne koncerny, tak dla większych pieniędzy do do budżetu państwa
— powiedział.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751284-rzad-wspiera-lichwe-senator-bierecki-przedstawia-projekt-ustawy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.