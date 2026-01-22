Po tym, jak Telewizja wPolsce24 ujawniła, że poseł Andrzej Szejna posiada luksusowy zegarek Omega, którego nie wpisał w oświadczeniu majątkowym, politykowi grozi zawieszenie w prawach członka klubu Lewicy. Były wiceminister musi udowodnić, że miał podstawy do niewpisania zegarka do swojego oświadczenia majątkowego – podaje RMF FM. Okazuje się jednak, że istnieje także inna relacja z posiedzenia klubu parlamentarnego. „We wtorek na posiedzeniu klubu Lewicy przeprowadzono rozmowę dyscyplinarną z Andrzejem Szejną ws. medialnych kontrowersji wokół wartości jego zegarka”- podaje PAP. Informatorzy z Lewicy zaprzeczyli, jakoby politykowi groziło zawieszenie.
Jak zauważył dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda, poseł Lewicy Andrzej Szejna w najnowszym oświadczeniu majątkowym (kwiecień 2025) wśród należących do niego przedmiotów o wartości przekraczającej 10 tys. zł wpisał m.in. dwa samochody, lecz nawet nie wspomniał o luksusowym zegarku. A powinien, bo na nadgarstku polityka nasz dziennikarz wypatrzył zegarek Omega Speedmaster (nowy model kupić można za jedyne 40 tys. zł). Podczas rozmowy w Sejmie z innym reporterem wPolsce24 Maciejem Zemłą, Szejna nie mógł się zdecydować, czy jego zegarek to faktycznie luksusowa Omega, czy też nie. Najpierw przytaknął, później - pytany o niewpisanie przedmiotu do oświadczenia majątkowego, stwierdził, że to chyba jednak nie omega.
Lewica zawiesi posła w prawach członka klubu?
Teraz okazuje się, że były wiceminister może mieć kłopoty.
Cała sytuacja była szeroko komentowana na wtorkowym posiedzeniu klubu parlamentarnego Lewicy. Dał się złapać jak dziecko. Andrzej mógł powiedzieć cokolwiek innego, a tak wyszło bardzo niezręcznie. Tu nie chodzi o fakt, że taki zegarek posiada, ale dlaczego nie wpisał go do oświadczenia? - słyszymy od jednego z polityków Lewicy
— informuje RMF24.
Anonimowy rozmówca przyznaje, że jeśli jest to podróbka, „nie ma tematu”, ale fałszywe oświadczenie majątkowe - np. zatajenie ruchomości, której wartość przekracza 10 tys. zł - to przestępstwo zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Według naszych ustaleń Andrzej Szejna musi teraz udowodnić w klubie, że nie było podstaw, aby zegarek znalazł się w jego oświadczeniu majątkowym
— czytamy.
Innymi słowy - Szejna musiałby udowodnić m.in., że nie jest to zegarek marki Omega, a na przykład podróbka, ile kosztował zegarek, czy był nowy, czy używany i czy rzeczywiście jego wartość przekraczała 10 tys. zł.
Jeśli polityk tego nie udowodni, zostanie zawieszony w prawach członka klubu Lewicy.
Tak Szejna zmieniał wersje ws. zegarka
Andrzej Szejna nie tylko nie był w stanie zdecydować się w rozmowie z redaktorem Zemłą, czy to Omega, czy też nie, ale również przekonywał w dyskusji z redaktorem Szeredą na platformie X, że… postąpił zgodnie z przepisami.
Oświadczenie składa się do końca kwietnia danego roku według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Zatem oświadczenie, które Pan prezentuje to stan na 31.12.2024 złożone w kwietniu 2025, gdy nie posiadałem zegarka o wartości przekraczającej 10.000
— pisał do dziennikarza wPolsce24.
Szymon Szereda zwrócił uwagę, że były wiceminister pisze nieprawdę.
Istota sprawy polega na tym, że OMEGA, o której mowa, była w pańskim posiadaniu przed 31.12.2024 r
— wskazał.
Poseł Andrzej Szejna miał zresztą szansę wytłumaczenia się w programie na żywo, jednak, gdy odebrał telefon od dziennikarza wPolsce24, odmówił rozmowy, zasłaniając się kolacją z rodziną.
Jednak nie ma groźby zawieszenia?
Według źródeł PAP w Lewicy, sprawa zegarka Szejny została omówiona na posiedzeniu klubu 20 stycznia.
To była rozmowa dyscyplinarna, Andrzej powiedział nam, że to jest podróbka
— relacjonował jeden z posłów
Jak podkreślił inny rozmówca PAP, problemem dla klubu nie był fakt posiadania przez Szejnę zegarka o danej wartości, a sposób, w jaki się z tego tłumaczył.
Oczekujemy, że przedstawi stosowną ekspertyzę, w której będzie napisane czarno na białym, co to za zegarek
— słyszymy.
Jednocześnie posłowie Lewicy zaprzeczyli medialnym doniesieniom, że Szejnie grozi zawieszenie w prawach członka klubu.
Podsumowanie
Poseł Lewicy Andrzej Szejna może zostać zawieszony w prawach członka klubu po ujawnieniu przez dziennikarza Telewizji wPolsce24, że nie wpisał do oświadczenia majątkowego luksusowego zegarka Omega wartego ok. 40 tys. zł. Polityk zmieniał wersje dotyczące zegarka i musi teraz udowodnić, że nie było podstaw do jego ujawnienia — w przeciwnym razie grożą mu konsekwencje partyjne, a nawet prawne.
wPolsce24/RMF24/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751283-zegarek-szejny-reakcja-lewicy-czy-poslowi-grozi-zawieszenie
