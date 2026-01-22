Były prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska nie powinna z góry odrzucać zaproszenia do Rady Pokoju tworzonej przez Donalda Trumpa, nawet mimo kontrowersji wokół jej składu. Jego zdaniem udział w takim gremium mógłby wzmocnić pozycję Polski w rozmowach o kluczowych sprawach międzynarodowych.
Duda: rozmowa nawet w trudnym gronie
Były prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Onetem podkreślił, że zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Pokoju Donalda Trumpa nie powinno być automatycznie odrzucane ze względu na jej skład.
Jest w tym wszystkim jeden poważny problem - fakt, że do tej Rady zaproszeni zostali także prezydent Putin i Łukaszenko
— zaznaczył, ale jednocześnie przypomina, że „nikomu jakoś nie przeszkadza, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zasiada się przy jednym stole z Rosją”.
W jego ocenie, jeśli celem jest osiągnięcie pokoju, rozmowy nawet w trudnym gronie są nieuniknione, a konsekwentne bojkotowanie takich forów prowadziłoby do politycznego impasu.
Nie odrzucać z góry, liczą się polskie interesy
Andrzej Duda przekonywał, że z punktu widzenia Polski udział w Radzie Pokoju mógłby być korzystny.
Odrzucenie, i to z góry, propozycji Donalda Trumpa nie byłoby racjonalne
— podkreślił, dodając, że obecność w gremium o realnej sile decyzyjnej byłaby „dużym osiągnięciem polskiej dyplomacji”.
Zaapelował też, by decyzja była oparta na chłodnej kalkulacji, a nie emocjach.
Skończmy z niepoważną polityką, że ktoś kogoś nie lubi. Tu chodzi o żywotne i racjonalne interesy Rzeczpospolitej
— powiedział.
Grenlandia jako element gry politycznej
Odnosząc się do wątku Grenlandii, były prezydent zwrócił uwagę, że należy odejść od „postkolonialnego myślenia”, bo „Grenlandia należy przede wszystkim do jej obywateli”. Jego zdaniem zapowiedzi Donalda Trumpa w tej sprawie to raczej element twardych negocjacji politycznych niż realna groźba siłowych działań.
