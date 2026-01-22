Parlament Europejski (PE) zadecydował, że Umowa z Mercosur trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie oznacza to niestety zawieszenia działania Umowy podpisanej przez Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen 19 stycznia 2026 r.
Przewodniczącej udało się wcześniej wyeliminować PE w procedurze zatwierdzenia dokumentu. Wynik głosowania oznacza jednak, że wśród posłów narasta świadomość niekorzystnych skutków umowy dla gospodarki europejskiej.
Dlaczego von der Leyen z taką mocą parła do podpisania tej umowy? Interes niemieckiego przemysłu, kraju rodzinnego Ursuli, był oczywisty i wielokrotnie w tej sprawie opisany i podkreślany. Ma zatrzymać regres gospodarki niemieckiej i zapewnić wzrost eksportu produktów niemieckiego przemysłu do Ameryki Południowej. Jeżeli von der Leyen chce naprawdę pomóc niemieckiemu przemysłowi i całej europejskiej gospodarce – niech zrezygnuje z absurdalnych i skrajnie szkodliwych przepisów, które odbierają jej dynamizm i konkurencyjność.
Umowa, będzie uderzała w europejskie rolnictwo, ze wszystkimi tego konsekwencjami: zmniejszeniem produkcji i utratą pozycji rolnictwa w gospodarce europejskiej.
Jest jeszcze jedna daleko idąca konsekwencja Umowy. Zmiany społeczne, a co za tym idzie - polityczne w Europie. W UE funkcjonuje 9 milionów gospodarstw rolnych. W olbrzymiej większości są to małe gospodarstwa rodzinne. Dodatkowo kilkadziesiąt milionów ludzi pracuje w firmach obsługujących produkcję i przetwórstwo żywności. Jest to więc licząca się siła polityczna. Co więcej siła polityczna, która zawsze jest ostoją wartości konserwatywnych. Środowisko bardzo niechętne temu, co dzisiaj jest najbardziej postępowe w UE. Rolnikowi nikt nie wmówi, że jest 150 płci albo że przerwanie ciąży to niegroźny, nic nieznaczący zabieg.
Rolnicy pracują na swoim, są właścicielami i posiadają majątek, a to w myśl obowiązującej dzisiaj ideologii post marksistowskiej jest obciążaniem. Dla dobra ludzkości należy z klasą posiadaczy skończyć. Najskuteczniejsza droga to wprowadzenie warunków, w których nie będą mogli sprzedawać swoich produktów. Niech poczekają na emerytury i sprzedadzą ziemię, póki jeszcze ktoś będzie chciał ją kupić.
Wspólna polityka rolna, która była jednym z fundamentów Wspólnot Europejskich była i jest kosztowna (dzisiaj to ponad 30% budżetu UE). Zatem, gdy uda się „zrestrukturyzować” europejskie rolnictwo, więcej zostanie na szaleństwa polityki klimatycznej, ideologię LGBT, europejskie programy edukacyjne, programy aborcyjne, eutanazje.
Wobec tego umowa z Mercosur daje brukselskiej kaście dwie korzyści: wyeliminowanie obcego ciała na postępowym organizmie Unii i spore oszczędności w budżecie. Jest jeszcze wątek Polski. Gospodarstwa rolne w Polsce stanowią 14 proc. wszystkich gospodarstw w UE. Wiadomo też, że w ogromnej większości rolnicy głosują na siły konserwatywne. Wyeliminowanie polskiego rolnictwa i osłabienie polskiej tradycyjnej wsi, byłoby poważnym sukces tych wszystkich, którzy uważają, że żywność bierze się z LIDLa i Biedronki.
Parlament Europejski podejmuje trzecią próbę odwołania Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Stała się ona symbolem polityki, która niszczy europejski przemysł absurdalnymi wymogami klimatycznymi, ETS-ami, drogą energią, bezsensownymi wymaganiami pseudojakościowymi. To Ona zadłuża, ponad wszelką miarę, budżet UE i obciąża kosztami państwa członkowskie. Walczy o „praworządność”: wstrzymuje wypłaty funduszy dla jednych, a innych, tych pokornych - nagradza miliardami euro. Stała się realizatorem najczarniejszego scenariusza jaki można było napisać dla Unii Europejskiej: odejścia od zasad na jakich powołano Wspólnoty; pokoju, dobrobytu, wolnego rynek, samowystarczalności żywnościowej, wolności przekonań, religii, słowa i niezawisłych sądów. Państwa miały być niepodległe, a narody suwerenne.
Powinna odejść wraz z tym wszystkim, co reprezentuje.
