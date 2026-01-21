„Nie zawaham się użyć tego sformułowania, bo ono jest adekwatne do rzeczywistości, którą dzisiaj obserwowaliśmy, ale to jest upaństwowiony bandytyzm. To jest działanie, które nie mieści się w żadnych regułach, zwłaszcza w regułach konstytucyjnych, to jest ostentacyjne, bezczelne złamanie prawa, które zostało podjęte wyłącznie z przyczyn politycznych” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Piotr Schab, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, komentując to, do czego dzisiaj doszło w siedzibie KRS.
Wtargnięcie do KRS
Policja weszła dziś do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Na czele akcji stało dwóch prokuratorów z Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej - Tomasz Narłowski i Zbigniew Rzepa. Podjęto działania w celu siłowego zdobycia akt spraw dyscyplinarnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Jak widać, posunięto się nawet do niszczenia zamków w drzwiach. Mimo to szef MSWiA Marcin Kierwiński nie tylko nie widzi nic złego w akcji policji i prokuratury, ale wręcz ją zachwala.
„To jest upaństwowiony bandytyzm”
Do tych skandalicznych wydarzeń odniósł się na antenie telewizji wPolsce24 wiceprzewodniczący KRS sędzia Piotr Schab. Ocenił on, że mieliśmy do czynienia z „upaństwowionym bandytyzmem”.
— powiedział.
Sędzia podkreślił, że osoby władające policją miały całkowitą świadomość, że to, co zrobiono jest działaniem „całkowicie nielegalnym”.
Chodzi o siłowe przełamanie ustroju konstytucyjnego poprzez wydanie policji rozkazów zmierzających do dewastacji mienia KRS, ale także do przełamania trójpodziału władzy i szeregu innych zasad konstytucyjnych
— zaznaczył.
Wiceprzewodniczący KRS przypomniał, że w lipcu 2024 roku doszło do analogicznej sytuacji, gdy wykradziono akta z biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców.
Wówczas w posiadaniu policji i prokuratury znalazła się dokumentacja dot. członków stowarzyszenia Iustitia, którzy w naszym przekonaniu naruszali w sposób oczywisty wiążące ich reguły postępowania
— podkreślił.
Chodziło o zamanifestowanie, że nasz opór przeciwko drastycznemu łamaniu ustawodawstwa w Polsce, a nade wszystko konstytucji, nasz opór, który był solą w oku dla rządzących nie mogących znaleźć żadnej metody przełamania naszych postaw, był wiodącym motywem wysłania kilkudziesięciu policjantów, aby w świetle kamer zademonstrować politycznej klienteli, że władza realizuje ich dążenia, które zmierzają do przejęcia pełni władzy w sądownictwie i podporządkować go polityce
— dodał.
Schab w rozmowie odniósł się również do słów szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który na platformie X zadrwił pisząc, że „przeszukanie w siedzibie KRS prowadzone było przez policję zgodnie z prawem i profesjonalnie”.
Czasy, gdy polityczni nominaci Ziobry drwili z prawa dobiegły końca. Bo w Polsce wszyscy są wobec prawa równi. Także ulubieńcy prezesa PiS
— napisał minister.
Używanie górnolotnych sformułowań przez ministra Kierwińskeigo, który powinien skoncentrować się na zawiadamianiu policją, a nie powinien porywać się na ocenę postaw sędziowskich, jest dowodem bezczelności, ignorowania fundamentów naszego państwa
— podkreślił sędzia Schab.
Telewizja wPolsce24/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751266-tylko-u-nas-sedzia-schab-to-upanstwowiony-bandytyzm
