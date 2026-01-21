Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że nie ma planów wycofania amerykańskich żołnierzy z Polski - powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem USA na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Nawrocki powiedział, że prezydent USA zapewnił go w trakcie zeszłorocznej wizyty w Białym Domu, że amerykanie nie wycofają swoich żołnierzy z Polski, a podczas środowego spotkania „te gwarancje bezpieczeństwa zostały potwierdzone”.
To znaczy nie ma takich planów, aby wycofywać żołnierzy amerykańskich z Polski. Pan prezydent Donald Trump potwierdził: „Karol, prezydencie, to o czym rozmawialiśmy jest trwałe, stałe, a Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski”, więc to oczywiście cieszy
— mówił Nawrocki w trakcie wywiadu dla TV Republika.
Prezydent ocenił również, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonym, także za sprawą „osobistej relacji” pomiędzy Trumpem a nim, jest „lepsza niż innych krajów europejskich”.
Wyczuwa się rzeczywiście to napięcie, dyskusje wokół Grenlandii, kolejne taryfy celne, natomiast szczęśliwie omija to dzisiaj Polskę. Nasza relacja jest mocna, stabilna
— dodał.
kk/PAP
