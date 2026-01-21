Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w ramach debaty pt. „Przywrócenie kontroli nad migracją: powroty, polityka wizowa i współpraca z państwami trzecimi”, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński, Jadwiga Wiśniewska i Jacek Ozdoba ostro skrytykowali dotychczasową politykę migracyjną Unii Europejskiej oraz proponowany pakt migracyjny. W ich ocenie obecny kryzys jest konsekwencją wieloletnich błędów Komisji Europejskiej i rządu Niemiec.
Mariusz Kamiński podkreślił, że narracja o odzyskiwaniu kontroli nad nielegalną migracją nie ma pokrycia w rzeczywistości.
Kryzys migracyjny jest wynikiem skrajnie nieodpowiedzialnej polityki Berlina oraz samej Komisji Europejskiej. To Wy stworzyliście obywatelom Europy ten problem
— mówił. Przypomniał, że symbolem europejskiej bezradności stały się decyzje podejmowane w czasach kanclerz Angeli Merkel oraz byłej komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson.
Zamiast wspierać rządy, które uszczelniały granice, finansowano organizacje de facto zajmujące się przemytem migrantów
— zaznaczył Kamiński. Jego zdaniem przymusowe relokacje i tzw. solidarność finansowa proponowane w pakcie migracyjnym to droga donikąd i kolejna błędna odpowiedź na realne wyzwania Europy.
Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę, że unijna polityka migracyjna przez lata była podporządkowana ideologii, a nie bezpieczeństwu.
To decyzje Angeli Merkel otworzyły drzwi do Europy, przez które przeszły miliony nielegalnych migrantów
— powiedziała. Europosłanka podkreśliła, że pakt migracyjny nie rozwiąże problemu nielegalnej migracji, a kluczowe są skuteczne deportacje oparte na sprawnej dyplomacji migracyjnej.
Współpraca handlowa i wizowa Unii z państwami trzecimi musi być uzależniona od ich gotowości do przyjmowania deportowanych migrantów
— zaznaczyła. Jej zdaniem Europa potrzebuje szczelnych granic zewnętrznych, walki z przemytnikami ludzi oraz hubów powrotowych poza UE. Brak takich działań prowadzi – jak ostrzegła – do faktycznej likwidacji strefy Schengen poprzez przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych.
Jacek Ozdoba podkreślił, że nielegalna migracja stała się problemem całej Europy, a nie tylko wybranych państw członkowskich.
Zamiast koncentrować się na centrach integracji, musimy skupić się na tym, jak skutecznie odsyłać osoby łamiące prawo i jak uniemożliwić kolejnym nielegalnym migrantom przybywanie do Europy
— mówił. Skrytykował blokowanie prac nad zmianami w dyrektywach umożliwiających wyciąganie konsekwencji wobec osób wspierających nielegalną migrację.
Polska ma doświadczenie z organizacjami pozarządowymi, które na granicy polsko-białoruskiej wpisywały się w rosyjską i białoruską propagandę
— zaznaczył, apelując o szybkie zakończenie prac legislacyjnych, które raz na zawsze ukrócą proceder wspierania nielegalnej migracji.
Europosłowie PiS zgodnie podkreślali, że tylko zdecydowana ochrona granic zewnętrznych, skuteczne powroty nielegalnych migrantów oraz realna współpraca z państwami trzecimi mogą przywrócić bezpieczeństwo obywatelom Europy.
