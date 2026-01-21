Wczoraj MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta odpowiedź na prośbę o opinię w sprawie zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do dołączenia do Rady Pokoju - poinformował rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
Wewiór, nawiązując do ewentualnego dołączenia prezydenta Nawrockiego do Rady Pokoju, zwrócił uwagę na fragment ustawy o umowach międzynarodowych.
Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych (art. 6 pkt 3), podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów w formie uchwały. Mówił o tym również Rzecznik Rządu
— napisał na platformie X Maciej Wewiór.
Zapewnił, że MSZ „niezmiennie pozostaje do dyspozycji Pana Prezydenta”.
Zaproszenia do Rady Pokoju
Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował dziennikarzy podróżujących z prezydentem do Davos, że zaproszenia do Rady Pokoju przyjęło dotąd 35 z 50 zaproszonych przywódców. Inny urzędnik poinformował agencję AP, że liczba ta wynosi około 30.
Jak dotąd zaproszenie zaakceptowali przywódcy Maroka, Wietnamu, Węgier, Białorusi, Argentyny, Egiptu, Izraela, Turcji, Pakistanu, Azerbejdżanu i Bahrajnu.
Ofertę Trumpa odrzuciły Francja, Norwegia i Szwecja.
Zasady działania nowej organizacji
Jutro w Davos ma nastąpić podpisanie dokumentu założycielskiego nowej organizacji. Państwa członkowskie organizacji mają być wybierani przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że wpłacą co najmniej 1 mld dolarów za przywilej stałego członkostwa.
Na początku Rada Pokoju była przedstawiana jako ciało nadzorujące tymczasowe władze w Strefie Gazy. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie wskazują, że ma ona być jednak nową organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie. Trump ma być jej dożywotnim prezesem o bardzo szerokiej władzy, prawie wyboru członków i zarządu i prawie weta. We wtorek prezydent USA sugerował, że organizacja może zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki dostał zaproszenie od Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Chodzi o tymczasowe zarządzanie Strefą Gazy
— Trump zaprosił Nawrockiego do Rady Pokoju. Tusk znów buńczucznie próbuje zaznaczać swoją pozycję. „Nikomu nie damy się rozegrać”
— TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki z zaproszeniem do Rady Pokoju. Prof. Szczucki: „Będzie negocjował jak najwyższą pozycję Polski”
Adam Stankiewicz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751256-prezydent-nawrocki-w-radzie-pokoju-msz-odpowiedzialo-kprp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.