Wczoraj MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta odpowiedź na prośbę o opinię w sprawie zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do dołączenia do Rady Pokoju - poinformował rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

Wewiór, nawiązując do ewentualnego dołączenia prezydenta Nawrockiego do Rady Pokoju, zwrócił uwagę na fragment ustawy o umowach międzynarodowych.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych (art. 6 pkt 3), podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów w formie uchwały. Mówił o tym również Rzecznik Rządu

— napisał na platformie X Maciej Wewiór.

Zapewnił, że MSZ „niezmiennie pozostaje do dyspozycji Pana Prezydenta”.

Zaproszenia do Rady Pokoju

Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował dziennikarzy podróżujących z prezydentem do Davos, że zaproszenia do Rady Pokoju przyjęło dotąd 35 z 50 zaproszonych przywódców. Inny urzędnik poinformował agencję AP, że liczba ta wynosi około 30.

Jak dotąd zaproszenie zaakceptowali przywódcy Maroka, Wietnamu, Węgier, Białorusi, Argentyny, Egiptu, Izraela, Turcji, Pakistanu, Azerbejdżanu i Bahrajnu.

Ofertę Trumpa odrzuciły Francja, Norwegia i Szwecja.

Zasady działania nowej organizacji

Jutro w Davos ma nastąpić podpisanie dokumentu założycielskiego nowej organizacji. Państwa członkowskie organizacji mają być wybierani przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że wpłacą co najmniej 1 mld dolarów za przywilej stałego członkostwa.

Na początku Rada Pokoju była przedstawiana jako ciało nadzorujące tymczasowe władze w Strefie Gazy. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie wskazują, że ma ona być jednak nową organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie. Trump ma być jej dożywotnim prezesem o bardzo szerokiej władzy, prawie wyboru członków i zarządu i prawie weta. We wtorek prezydent USA sugerował, że organizacja może zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych.

