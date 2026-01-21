Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos! Rozmowa prezydentów odbyła się bez udziału mediów

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Mikołaj Bujak/KPRP
autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w 56. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Okazuje się, że na miejscu doszło do spotkania głowy polskiego państwa z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Dziękuję Panie Prezydencie Donaldzie Trump za udane spotkanie!

— napisał na platformie X Karol Nawrocki, załączając swoje zdjęcie z prezydentem USA.

Jak podali amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi w ramach tzw. poolu, spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.

Spotkania przywódców z prezydentem Trumpem

Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta dotąd nie przekazały szczegółów rozmowy. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Jeszcze dziś prezydent USA ma się spotkać z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.

Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w Davos: Wierzę w naszą gotowość do walki z każdym, kto zechce Polskę najechać. Ale wierzę również w dyplomację

Adam Stankiewicz/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych