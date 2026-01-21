Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w 56. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Okazuje się, że na miejscu doszło do spotkania głowy polskiego państwa z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Dziękuję Panie Prezydencie Donaldzie Trump za udane spotkanie!
— napisał na platformie X Karol Nawrocki, załączając swoje zdjęcie z prezydentem USA.
Jak podali amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi w ramach tzw. poolu, spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.
Spotkania przywódców z prezydentem Trumpem
Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta dotąd nie przekazały szczegółów rozmowy. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Jeszcze dziś prezydent USA ma się spotkać z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.
Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.
