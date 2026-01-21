Stanowisko AKO po wyroku na Adama Borowskiego: Obecny rząd koncentruje się wyłącznie na obronie swojej szkodliwej władzy

Stanowisko Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Wrocławiu, oraz im. Jana Pawła II w Szczecinie po wyroku na Adama Borowskiego.

Od wielu miesięcy obserwujemy niezwykle destrukcyjne dla funkcjonowania państwa i życia narodowego działania obecnego rządu. Dotyczą one wszystkich sfer: politycznej, gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim deptania praworządności. W każdym z tych zakresów aparat państwa jest wykorzystywany do zastraszania lub eliminacji z życia publicznego oraz prób penalizacji osób zaliczanych do szeroko pojmowanej opozycji.

Za szczególnie niebezpieczne uważamy działania zmierzające do ograniczenia swobody wypowiedzi, próby wprowadzania paracenzury, usiłowania likwidacji niezależnych mediów. Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do tłumienia wolności wypowiedzi jest szczególnie groźne dla funkcjonowania demokracji w Polsce. Takich przypadków było ostatnio więcej, a za najnowsze i wyraźnie przekraczające dopuszczalne granice granic, uważamy skazanie na karę więzienia znanego działacza opozycji antykomunistycznej Adama Borowskiego za rzekome pomówienie posła obozu rządzącego.

Działania te łączą Polskę z czasów po 13 grudnia 1981 roku z czasem po 13 grudnia 2023 roku złowrogim znakiem klamry historii, która spina tamten totalitarny reżim z obecną władzą i tamten wymiar niesprawiedliwości z obecnym.

Przyjmujemy wyrok w sprawie Adama Borowskiego z oburzeniem, ale jednocześnie ze świadomością konsekwencji takiego postępowania w procesie demontażu demokracji. Obecny rząd zamiast troszczyć się o bezpieczeństwo kraju coraz bardziej zagrożonego z zewnątrz, koncentruje się wyłącznie na obronie swojej nieporadnej i szkodliwej władzy.

Wzywamy rządzących do zaniechania tej destrukcyjnej działalności, a opinię publiczną do stałego monitorowania i piętnowania wszelkich przejawów tłumienia swobody wypowiedzi. Do Pana Prezydenta RP zwracamy się z prośbą o zastosowanie prawa łaski wobec Adama Borowskiego, co byłoby działaniem w interesie państwa.

W imieniu Akademickich Klubów Obywatelskich:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Karpiński – wiceprzewodniczący AKO Warszawa

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków

prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź

prof. dr hab. Piotr Czauderna – AKO Gdańsk

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice

prof. dr hab. Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin

dr hab. prof. UWM Selim Chazbijewicz – przewodniczący AKO Olsztyn

prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław

dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin

