Posłowie PiS Michał Wójcik, Sebastian Kaleta i Marcin Warchoł ostro wypowiedzieli się o wtargnięciu prokuratury wraz z policją do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa i rozpruciu szaf z dokumentami. „Sceny z KRS są elementem zamachu, który przetacza się przez Polskę. Obecna władza pluje narodowi w twarz, ponieważ to organ konstytucyjny” - powiedział w czasie konferencji były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
Policja wraz z prokuraturą wtargnęła dziś do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Później Ślusarz zniszczył zamki do pokoi sędziów i rozpruł szafy, z których zabrano segregatory z dokumentami. „Żurkowcy” mieli szukać akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że sędziom zabrano klucze do siedziby KRS.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa! Wiemy, czego może szukać prokuratura!
Czysty element zamachu
W czasie konferencji prasowej byłych wiceministrów resortu sprawiedliwości poseł Michał Wójcik powiedział, że obecna władza „pluje narodowi w tej chwili w twarz”, ponieważ KRS jest organem konstytucyjnym.
Siedzibę KRS napadła władza. Nieprzypadkowo w tym momencie, w tym czasie, kiedy minister Żurek przedstawia dwa projekty - dot. KRS i mówi, że będzie naprawiał praworządność w Polsce, to właśnie praworządność dzisiaj widzimy w tej chwili w siedzibie KRS, która jest otoczona przez policję, wewnątrz jest policja, wszystko dzieje się pod nadzorem prokuratury.
Posłowie nie byli wpuszczani przez długi czas do środka. Pani przewodnicząca KRS tam, jest gdzie jest siedziba, w ogóle nie została o tym poinformowana. W Polsce się odbywa w tej chwili jakieś nieprawdopodobne szaleństwo, to czysty element zamachu, który przytacza się w tej chwili przez Polskę
— powiedział poseł b. wiceszef MS Wójcik.
CZYTAJ TAKŻE: Szokująca sytuacja w KRS! „Policja przejęła siedzibę”. Co z sędziami? Pawełczyk-Woicka: „Zabrano nam klucze do budynku”
Fizyczne przejęcie
Posłowie PiS podkreślili, że Prokurator Generalny nie ma prawa prowadzić jakichkolwiek czynności wobec legalnych Rzeczników Dyscyplinarnych SSP. Działania policji i prokuratury w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych są „jawnym łamaniem prawa”.
Policja, którą „Żurkowcy” z prokuratury Waldemara Żurka wezwali do czynności – bardzo liczni, kilkudziesięciu policjantów wysłano do siedziby KRS – obstawiła wszystkie wejścia, uniemożliwiając posłom na Sejm wejście. To jest po prostu fizyczne przejęcie siedziby Krajowej Rady Sądownictwa
— mówił podczas konferencji poseł Sebastian Kaleta.
Kaleta przytoczył brzmienie art. 128 Kodeksu karnego mówiącego o zamachu stanu.
Jest to po prostu zamach stanu, ponieważ policja nie ma prawa siłowo zajmować konstytucyjnych organów państwa na potrzeby życzeń prokuratorów Żurka. Jest to jawne łamanie przepisów prawa
— oświadczył b. wiceminister sprawiedliwości.
Za akcję wtargnięcia do Krajowej Rady Sadownictwa odpowiada dwóch prokuratorów - Tomasz Narłowski i Zbigniew Rzepa. Celem ich działania było przejęcie akt spraw dyscyplinarnych sędziów, które prowadzą legalni rzecznicy, sędziowie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której legalnie urzędujący Rzecznicy Dyscyplinarni zostali odsunięci od wykonywania swoich obowiązków przez uzurpatorów z Prokuratury
— dodał były minister sprawiedliwości poseł Marcin Warchoł z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751246-wojcik-sceny-z-krs-pokazuja-element-czystego-zamachu-stanu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.