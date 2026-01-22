Kluby koalicji rządzącej opowiedziały się w Sejmie za projektem nowelizacji ustawy o KRS oraz Kodeks wyborczego, którą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nazywa „praworządnościową”. Kluby PiS i Konfederacji oraz koło Wolni Republikanie złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Sejm w głosowaniu nie zgodził się na odrzucenie projektu. „Żurek proponuje ustawę „praworządnościową”, która zamiast prawa wprowadza bezprawie, a zamiast sprawiedliwości - nieuczciwość” - powiedział w trakcie debaty nad projektem poseł PiS Marcin Warchoł. Debata odbyła się w cieniu wtargnięcia prokuratorów do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Kodeksu wyborczego, który przewiduje, m.in. że 15 sędziów - członków KRS - będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą) przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. Głównym jej skutkiem będzie podważenie statusu sędziów powoływanych od 2018 r. zgodnie z prawem przez prezydenta RP sędziów. Żurek stwierdził, że „neo-KRS” stała się grzechem pierworodnym, który zainfekował cały system powołań sędziowskich.
„Dzieło szaleństwa”
Projekt nowelizacji ustawy skrytykowała m.in. przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, która podczas swojego wystąpienia w Sejmie stwierdziła, że „projekt który został przedłożony Sejmowi to dzieło szaleństwa”
Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny, to nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że jest alogiczny, sprzeczny wewnętrznie to tak naprawdę nic nie powiedzieć
— mówiła.
Opozycja krytykuje projekt Żurka
B. wiceszef MS Sebastian Kaleta (PiS) złożył w imieniu klubu wniosek o odrzucenie projektu w całości w pierwszym czytaniu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Policji weszli do siedziby KRS. Poseł skrytykował Żurka mówiąc, że proponowane przez niego zmiany dążą do upolitycznienia sądów.
To są kodeksowe znamiona zamachu stanu, bo polskie prawo nie pozwala policji wejść do konstytucyjnego organu państwa i blokować władzy, również ustawodawczej, która ma swoje kontrolne uprawnienia przebywać w tym budynku
— mówił Kaleta.
Ten projekt ustawy upadlającej sędziów (…) to gwałt na sprawiedliwości i karykatura praworządności. Projekt traktuje sędziów wybranych w sposób demokratyczny w wolnej Polsce gorzej niż sędziów hitlerowskich i sędziów komunistycznych. (…) Minister Żurek poszedł znacznie dalej. Chce masowo wyrzucać automatycznie z zawodu sędziów wybranych w sposób demokratyczny w wolnej Polsce
— powiedział z kolei Marcin Warchoł.
We wpisie na portalu X dodał:
Żurek proponuje ustawę „praworządnościową”, która zamiast prawa wprowadza bezprawie, a zamiast sprawiedliwości - nieuczciwość. Żurek sam - bez kontroli, nadzoru czy możliwości odwołania - chce decydować o losie co trzeciego sędziego w Polsce.
W czasie, gdy debatujemy nad tą pseudoustawą pana Żurka, prokurator Żurek wysłał prokuratorów do KRS po to, żeby zastraszyć niezależnych sędziów i żeby pokazać jakie są prawdziwe intencje tej władzy. Ta ustawa nie ma nic wspólnego z praworządnością. Ta ustawa przywracające władzę nadzwyczajnej kaście. To ustawa, która jest wynikiem ideologicznej tezy, a nie prawa, a nie analizy prawnej. Wy ideologicznie ludziom wmawiacie, że jest jakiś „neo-KRS”, „neosędziowie” i nie czytacie konstytucji
— mówił z kolei poseł PiS Michał Woś.
Panie Żurek, powiem krótko: będziesz pan siedział za dwa lata. Będziesz pan siedział na ławie oskarżonych przed Trybunałem Stanu. m.in. za to, co teraz się dzieje w KRS-ie, za to, że policja bezkarnie weszła do siedziby KRS, rozpruwa szafy polskich sędziów. Będziesz odpowiadał z art. 127 i mam nadzieję, że następnych 20 lat spędzi pan w polskim więzieniu
— zapowiedział poseł PiS Janusz Kowalski.
Planowane zmiany skrytykował też poseł Konfederacji Witold Tumanowicz, który ocenił, że są one niekonstytucyjne. Przekazał, że złoży wniosek o odrzucenie rządowego projektu.
Również przedstawiciele kół poselskich negatywnie wypowiadali się nt. projektu. Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej) złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Jarosław Sachajko (Wolni Republikanie) ocenił, że proponowana nowelizacja jest ustawą, która „konserwuje kryzys zaufania do państwa”. Jego zdaniem, aby „naprawdę odpolitycznić KRS”, należy wprowadzić wybór członków Rady w wyborach powszechnych, a nie przez polityków czy „zamknięte środowiska sędziowski”.
W głosowaniu po debacie Sejm odpowiedział się przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu nowelizacji. Za odrzuceniem projektu zagłosowało 182, przeciwko odrzuceniu było 232, a 8 się wstrzymało. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że skierował ten projekt do komisji sprawiedliwości i praw człowieka w celu rozpatrzenia.
PAP/X/Oprac. Kamil Kwiatek
