Dziś ruszył proces ks. Michała Olszewskiego i dwóch byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z rzekomymi nieprawidłowościami dotyczącymi działalności Funduszu Sprawiedliwości. W pewnym momencie rozprawa była prowadzona w trybie niejawnym, a ostatecznie proces został odroczony do 28 stycznia.
W pewnym momencie procesu sąd zdecydował o wyłączeniu jawności rozprawy w związku z przeprowadzeniem dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej.
Obrońcy wnioskowali o odroczenie czasu rozprawy do czasu, gdy zostanie wyłoniony skład orzekający zgodny z ustawą. Przypomnijmy, że nagle zmieniono dwóch ławników do tej sprawy, którzy zostali wybrani drogą losowania. Wnioski zostały odrzucone.
To jest takie myślenie życzeniowe, że jak przeprowadzimy proces siłowo, bo na nim nam zależy, bo chcemy dopaść Ziobrę, bo nam się reformy Ziobry nie podobały, to to przejdzie. To jest naiwne myślenie dlatego, że proces jest zbyt mocno medialnie śledzony
— ocenił mec. Michał Skwarzyński.
CZYTAJ TAKŻE: Zdumiewające słowa sędzi Koski-Janusz na procesie ks. Olszewskiego. „Proszę wysokiego sądu, czy to jest rejestrowane?”
Są bardzo poważne wątpliwości co do tego, kto wniósł akt oskarżenia w tej sprawie. W państwie prawa nie można podmieniać Prokuratora Krajowego w taki sposób, w jaki to uczyniono, a to niestety rzutuje na obsadę wszystkich prokuratorów w Polsce, a także autorów aktu oskarżenia w tej sprawiedliwy
— zauważył mec. Skwarzyński.
Poruszająca relacja Urszuli Dubejko
Urszula Dubejko, jedna z byłych urzędniczek MS, ściganych przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w rozmowie z dziennikarzami poinformowała, jak ciężko znosi wspomniany proces.
Leczę się w związku z zaburzeniami związanymi z zespołem stresu pourazowego. W takich momentach bardzo trudno wytrzymać i zachować spokój. Jest dużo dla mnie teraz stresu. Pojawili się zupełnie nowi ławnicy, niewylosowani, tylko wybrani nie wiadomo w jakiej procedurze, to budzi moje głębokie obawy, co się dalej wydarzy, jestem zmartwiona
— przekazała Urszula Dubejko.
Czy wobec tego proces będzie sprawiedliwy?
Ciężko mi w to uwierzyć na ten moment
— przyznała była urzędniczka MS.
Odroczony proces
Urszula Dubejko przekazała też, że proces został odroczony do 28 stycznia.
Została ogłoszona przerwa ze względu na liczne wnioski
— zaznaczyła.
CZYTAJ TAKŻE:
— NASZ NEWS. Sędzia referent ws. ks. Olszewskiego i urzędniczek należy do „Iustitii” oraz do Niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Sędziów
— Sąd odroczy rozprawę ws. ks. Olszewskiego?! Ważne informacje mecenasów. „To jest fundamentalne prawo do obrony”
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751242-proces-ks-olszewskiego-i-b-urzedniczek-ms-odroczony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.