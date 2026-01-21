Mercosur do TSUE. Merz wściekły: "Umowa musi zostać zastosowana". Jarosław Kaczyński: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Komisja Europejska była rozżalona decyzją PE ws. skierowania umowy UE-Mercosur do TSUE. Stanowisko wyraził na konferencji rzecznik Komisji Olof Gill. Z kolei na platformie X swoje trzy grosze wtrącił jeszcze bardziej chyba niezadowolony kanclerz Niemiec Friedrich Merz. „Decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca umowy z Mercosurem jest niefortunna” - napisał. Wyraził przekonanie, że dokument jest zgodny z prawem. „Nie może być mowy o dalszych opóźnieniach. Umowa musi zostać teraz tymczasowo zastosowana” - stwierdził Merz. Jego wpis skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. „To wiele tłumaczy, dlaczego rząd Tuska odpuścił zablokowanie umowy z krajami Mercosuru” - ocenił.

Parlament Europejski przegłosował dziś wniosek o skierowanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. „Za” głosowało 334 europosłów, „przeciw” 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

Merz dąży do „przepchnięcia” umowy?

Z całą pewnością decyzja wywołała niezadowolenie co najmniej kilku instytucji i państw. Dobitnie wyraził to kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca umowy z Mercosurem jest niefortunna. Nie uwzględnia realiów geopolitycznych

— napisał na portalu X.

Kanclerz Niemiec dodał:

Jesteśmy przekonani o zgodności tej umowy z prawem.

Nie może być mowy o dalszych opóźnieniach. Umowa musi zostać teraz tymczasowo zastosowana”

— podsumował.

Prezes PiS: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą!

Wymowny komentarz w tej sprawie zamieścił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Uderz w stół, a… Niemcy się odezwą! To wiele tłumaczy, dlaczego rząd Tuska odpuścił zablokowanie umowy z krajami Mercosuru

— skomentował na portalu X.

Podsumowanie

Parlament Europejski niewielką większością skierował umowę UE–Mercosur do TSUE, co wywołało niezadowolenie m.in. Komisji Europejskiej i kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Szef rządu w Berlinie wezwał do jej szybkiego, tymczasowego wdrożenia. Merzowi odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, łącząc postawę rządu Donalda Tuska wobec umowy z obecnym stanowiskiem kanclerza Niemiec.

PAP/X/Joanna Jaszczuk

