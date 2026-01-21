Kpina! Ślusarz w siedzibie KRS pruje zamki w drzwiach i szafach. Kierwiński: Przeszukanie jest profesjonalne i zgodne z prawem

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Tomasz Gzell/X
autor: PAP/Tomasz Gzell/X

Nagłe wtargnięcie prokuratorów w asyście policji do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa zszokowało opinię publiczną. Okazało się, że przedstawiciele władzy zadziałali siłowo, co już pokazywali w przeszłości. Ślusarz zniszczył zamki do pokoi sędziów. Tymczasem szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X stwierdził, że… to jest przeszukanie „zgodne z prawem i profesjonalne”. Tymczasem później ślusarz rozpruł też szafy sędziów, z których zabrano segregatory z dokumentami.

Niszczenie zamków w siedzibie KRS-u

Czynności prokuratury i policji w KRS trwają. Ale na razie „poległy” zamki do pokoi. Szafy jeszcze nie

— poinformowano na profilu KRS na X.

Portal wPolityce.pl jako pierwszy poinformował, że w akcji neo-prokuratury w siedzibie KRS chodzi o przejęcie akt spraw dyscyplinarnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Okazuje się, że to bezprecedensowe wtargnięcie do budynku KRS-u nie obędzie się bez strat materialnych.

Kierwiński jest zadowolony

Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński nie krył zadowolenia z akcji policji w siedzibie KRS-u.

Przeszukanie w siedzibie KRS prowadzone było przez policję zgodnie z prawem i profesjonalnie. Czasy, gdy polityczni nominaci Ziobry drwili z prawa dobiegły końca. Bo w Polsce wszyscy są wobec prawa równi. Także ulubieńcy prezesa PiS

— napisał na platformie X Marcin Kierwiński, nie szczędząc sobie ciosów w oponentów politycznych.

Rozpruwanie szaf i wynoszenie segregatorów

Tymczasem po pewnym czasie ślusarz zabrał się też do rozpruwania szaf sędziów. Jak przekazał poseł PiS Dariusz Matecki, prokuratorzy zaczęli zabierać z nich po prostu wszystkie segregatory z dokumentami.

WAŻNE! Aktualnie prokuratorzy delegowani do nielegalnie przejętej Prokuratury Krajowej zabierają wszystkie segregatory z rozprutych szaf. CO WAŻNE! Prokurator odrzucił wniosek adwokatów o dokumentowanie DOKŁADNIE jakie dokumenty są zatrzymywane. Innymi słowy, możliwe będzie zniknięcie bądź dorzucenie dokumentów

— przekazał Dariusz Matecki.

Pierwsza szafa w KRS stawia opór. Na razie otwierana jest delikatnie. Jest 15.39 i nadal w  siedzibie Rady pełno policji, prokuratorzy, pełnomocnicy prawni wezwani przez Radę, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota i sędzia Zbigniew Łupina

— informowała wcześniej rzeczniczka KRS Ewa Łosińska.

Bezprecedensowe wtargnięcie do KRS

Policja weszła dziś do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Na czele akcji stało dwóch prokuratorów z Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej - Tomasz NarłowskiZbigniew Rzepa. Podjęto działania w celu siłowego zdobycia akt spraw dyscyplinarnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Jak widać, posunięto się nawet do niszczenia zamków w drzwiach. Mimo to szef MSWiA Marcin Kierwiński nie tylko nie widzi nic złego w akcji policji i prokuratury, ale wręcz ją zachwala.

CZYTAJ TAKŻE:

NASZ NEWS. Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa! Wiemy, czego może szukać prokuratura!

Wiemy, kim są dwaj prokuratorzy, którzy wtargnęli dziś do siedziby KRS! Pracowali wcześniej w pionie wojskowym

Po co policja weszła do KRS? Dziwne stanowisko Adamiak: To nie ma żadnego związku z działalnością i funkcjonowaniem Rady

Szokująca sytuacja w KRS! „Policja przejęła siedzibę”. Co z sędziami? Pawełczyk-Woicka: „Zabrano nam klucze do budynku”

Władza wysłała do KRS masę policjantów! Posłów PiS nie wpuszczono do budynku. „W tej chwili biorą udział w zamachu stanu!”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych