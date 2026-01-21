Nagłe wtargnięcie prokuratorów w asyście policji do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa zszokowało opinię publiczną. Okazało się, że przedstawiciele władzy zadziałali siłowo, co już pokazywali w przeszłości. Ślusarz zniszczył zamki do pokoi sędziów. Tymczasem szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X stwierdził, że… to jest przeszukanie „zgodne z prawem i profesjonalne”. Tymczasem później ślusarz rozpruł też szafy sędziów, z których zabrano segregatory z dokumentami.
Niszczenie zamków w siedzibie KRS-u
Czynności prokuratury i policji w KRS trwają. Ale na razie „poległy” zamki do pokoi. Szafy jeszcze nie
— poinformowano na profilu KRS na X.
Portal wPolityce.pl jako pierwszy poinformował, że w akcji neo-prokuratury w siedzibie KRS chodzi o przejęcie akt spraw dyscyplinarnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Okazuje się, że to bezprecedensowe wtargnięcie do budynku KRS-u nie obędzie się bez strat materialnych.
Kierwiński jest zadowolony
Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński nie krył zadowolenia z akcji policji w siedzibie KRS-u.
Przeszukanie w siedzibie KRS prowadzone było przez policję zgodnie z prawem i profesjonalnie. Czasy, gdy polityczni nominaci Ziobry drwili z prawa dobiegły końca. Bo w Polsce wszyscy są wobec prawa równi. Także ulubieńcy prezesa PiS
— napisał na platformie X Marcin Kierwiński, nie szczędząc sobie ciosów w oponentów politycznych.
Rozpruwanie szaf i wynoszenie segregatorów
Tymczasem po pewnym czasie ślusarz zabrał się też do rozpruwania szaf sędziów. Jak przekazał poseł PiS Dariusz Matecki, prokuratorzy zaczęli zabierać z nich po prostu wszystkie segregatory z dokumentami.
WAŻNE! Aktualnie prokuratorzy delegowani do nielegalnie przejętej Prokuratury Krajowej zabierają wszystkie segregatory z rozprutych szaf. CO WAŻNE! Prokurator odrzucił wniosek adwokatów o dokumentowanie DOKŁADNIE jakie dokumenty są zatrzymywane. Innymi słowy, możliwe będzie zniknięcie bądź dorzucenie dokumentów
— przekazał Dariusz Matecki.
Pierwsza szafa w KRS stawia opór. Na razie otwierana jest delikatnie. Jest 15.39 i nadal w siedzibie Rady pełno policji, prokuratorzy, pełnomocnicy prawni wezwani przez Radę, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota i sędzia Zbigniew Łupina
— informowała wcześniej rzeczniczka KRS Ewa Łosińska.
Bezprecedensowe wtargnięcie do KRS
Policja weszła dziś do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Na czele akcji stało dwóch prokuratorów z Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej - Tomasz Narłowski i Zbigniew Rzepa. Podjęto działania w celu siłowego zdobycia akt spraw dyscyplinarnych rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Jak widać, posunięto się nawet do niszczenia zamków w drzwiach. Mimo to szef MSWiA Marcin Kierwiński nie tylko nie widzi nic złego w akcji policji i prokuratury, ale wręcz ją zachwala.
CZYTAJ TAKŻE:
— NASZ NEWS. Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa! Wiemy, czego może szukać prokuratura!
— Wiemy, kim są dwaj prokuratorzy, którzy wtargnęli dziś do siedziby KRS! Pracowali wcześniej w pionie wojskowym
— Po co policja weszła do KRS? Dziwne stanowisko Adamiak: To nie ma żadnego związku z działalnością i funkcjonowaniem Rady
— Szokująca sytuacja w KRS! „Policja przejęła siedzibę”. Co z sędziami? Pawełczyk-Woicka: „Zabrano nam klucze do budynku”
— Władza wysłała do KRS masę policjantów! Posłów PiS nie wpuszczono do budynku. „W tej chwili biorą udział w zamachu stanu!”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751236-kpina-slusarz-w-krs-kierwinski-to-profesjonalne-przeszukanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.