Policja nagle zjawiła się dziś w budynku Krajowej Rady Sądownictwa. W asyście prokuratorów przystąpiono do siłowego pozyskania dokumentów rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Okazuje się, że za akcję odpowiada dwóch prokuratorów - Tomasz Narłowski i Zbigniew Rzepa.
Otrzymałam w dniu dzisiejszym od prokuratora Tomasza Narłowskiego, który tu jest obecny (…), postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu. Postanowienie jest skierowane do kierownika sekretariatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych
— powiedziała a nagraniu zamieszczonym na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Wykonanie postanowienia jest zlecone funkcjonariuszom Wydział Dochodzeniowo-Śledczemu Komendy Stołecznej Policji, a zatem jest już z góry określony przymus
— zauważyła szefowa KRS. Drugi z prokuratorów obecnych na miejscu to Zbigniew Rzepa.
Zwracam uwagę panom prokuratorom, że dysponentem tych dokumentów nie jest kierownik sekretariatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Panowie sędziowie rzecznicy dyscyplinarni przebywają obecnie na urlopach, w związku z tym są nieobecni. Wszelkie czynności z użyciem siły dokonane tutaj będą stanowić zniszczenie mienia publicznego i być może kolejną dewastację biura KRS
— mówiła.
Kim są prokuratorzy, którzy weszli do budynku KRS?
Tomasz Narłowski w przestrzeni pracował w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, również w pionie wojskowym, obecnie zaś jest delegowany do Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej.
Z kolei Zbigniew Rzepa, w stopniu pułkownika, był rzecznikiem prasowym Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Był w grupie prokuratorów, którzy jako pierwsi wyruszyli do Rosji po katastrofie rządowego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Obecnie Rzepa również jest w WSW neo-Prokuratury Krajowej.
