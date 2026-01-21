WIDEO

Po co policja weszła do KRS? Dziwne stanowisko Adamiak: To nie ma żadnego związku z działalnością i funkcjonowaniem Rady

autor: PAP/Tomasz Gzell
autor: PAP/Tomasz Gzell

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak na konferencji poinformowała, dlaczego policja dziś wkroczyła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Potwierdziły się doniesienia portalu wPolityce.pl, że chodziło o przejęcie akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Adamiak zarzekała się, że działania nie są prowadzone wobec KRS-u.

Trwają czynności z udziałem prokuratorów z wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej w siedzibie pomieszczeń biurowych rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców - poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Dziś stołeczni policjanci w obecności prokuratorów weszli do siedziby przy ul. Rakowieckiej.

Prok. Adamiak podkreśliła podczas konferencji prasowej, że czynności realizowane są w oparciu o postanowienie z dnia 14 stycznia wydanym w postępowaniu prowadzonym w wydziale spraw wewnętrznych PK.

Jest to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu

— przekazała.

Według prok. Adamiak, to postępowanie zostało wszczęte z uwagi na zawiadomienie z 28 marca ub.r. o możliwości popełnienia przestępstwa, a sprawa a dotyczy ukrywania dokumentów poprzez ich nie wydawanie, a także powoływanie się na pełnioną funkcje w sytuacji, kiedy tej funkcji osoby nie sprawują.

Podkreśliła, że czynności realizowane są w stosunku do biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i nie pozostają w żadnym związku z funkcjonowaniem i działalnością KRS, która ma siedzibę przy ul. Rakowieckiej.

Zaskakujący apel do mediów

Co ciekawe, Adamiak zarzekała się, że działania policji i prokuratury - mimo wkroczenia do budynku KRS-u i tym samym utrudnienia pracy sędziom, o czym informowała przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, nie są wymierzone w KRS, lecz w  nieuznawanych przez obecną władzę rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych.

Te czynności adresowane są do biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, nie pozostają w żadnym z związku z funkcjonowaniem i działalnością KRS-u, a tylko z uwagi na to, że właśnie ten organ udostępnia pomieszczenia dla biura Rzecznika, nie oznacza, że podejmowane działa przez prokuratora są skierowane wobec KRS-u. Bardzo proszę, żebyście państwo dbali o przekazywanie rzetelnej informacji

— zwróciła się do mediów Adamiak.

Próba przejęcie dokumentów rzeczników dyscyplinarnych

Rzeczniczka Waldemara Żurka przekazała też, o co dokładnie w tej sprawie chodzi. Okazuje się, że osoby, które aktualnie rządzący uznają za rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych domagają się akt postępowania, prowadzonych przez legalnych rzeczników.

Pomimo ich odwołania, a więc utraty sprawowania tych funkcji, nadal podejmują czynności jako osoby nieuprawnione

— stwierdziła Adamiak. Legalni rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych nie przekazali tych dokumentów.

Pomimo kierowanych pism, w których wzywano biuro do przekazania akt postępowania, taka czynność nie nastąpiła, spotkało się to z odmową i akta te nie zostały przekazane uprawnionym osobom

— poinformowała. Wobec tego prokuratura sięgnęła po policję, by w jej asyście siłą zdobyć wspomniane dokumenty.

