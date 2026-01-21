PILNE!

Presja ma sens! Ratyfikacja umowy UE-Mercosur zostaje wstrzymana. Parlament Europejski za skierowaniem jej do TSUE

Sala plenarna PE. Europosłowie przegłosowali skierowanie umowy UE-Mercosur do TSUE / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Sala plenarna PE. Europosłowie przegłosowali skierowanie umowy UE-Mercosur do TSUE / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski

Parlament Europejski przyjął właśnie rezolucję w sprawie skierowania umowy UE-Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że ratyfikacja porozumienia jest wstrzymana. Rezolucję poparło 334 europarlamentarzystów, 324 głosowało przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. „Wielka klęska von der Leyen i jej strategii lekceważenia Traktatów Europejskich!”- napisała na portalu X europoseł Beata Szydło, była premier RP. „Protesty rolników przyniosły efekt!” - skomentował z kolei Maciej Wąsik, europoseł PiS. „Wielkie brawa dla rolników” - napisała Anna Bryłka, europoseł Konfederacji. Przed budynkiem PE w Strasburgu odbywały się wczoraj protesty, w których uczestniczyli również polscy rolnicy.

TSUE sprawdzi zgodność umowy UE-Mercosur z traktatami unijnymi. Co najmniej do momentu zajęcia stanowiska przez Trybunał, ratyfikacja tego porozumienia zostaje wstrzymana. To efekt głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie rezolucji.

Szydło: Wielka klęska von der Leyen!

Umowa UE z Mercosur wstrzymana! Zdecydowaliśmy w PE o skierowaniu skargi do TSUE. Wielka klęska von der Leyen i jej strategii lekceważenia Traktatów Europejskich! Dziś mówiłam o tym, jakim błędem i łamaniem zasad jest umowa z Mercosur:

Umowa Mercosur właśnie zgodnie z naszym wnioskiem została odesłana do TSUE(co opóźni co najmniej o rok ratyfikację). Z punktu widzenia prawa całą procedura jej uchwalania była oczywistym łamaniem traktatów

— napisał europoseł PiS Patryk Jaki.

Protesty rolników przyniosły efekt! 🚜💪 Umowa UE - Mercosur skierowana przez Parlament Europejski do TSUE

— podkreślił europoseł PiS Maciej Wąsik.

Sukces! Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy Unia Europejska-Mercosur. To oznacza, że ratyfikacja ZOSTAJE WSTRZYMANA co najmniej do momentu zajęcia stanowiska przez TSUE! Wielkie brawa dla rolników, którzy swoją nieustępliwością doprowadzili do tego historycznego wyniku głosowania!

— napisała na portalu X Anna Bryłka, europoseł Konfederacji. Jak dodała:

Za głosowało 334 posłów, przeciw 324, wstrzymało się 11

W komentarzach, zwłaszcza pod wpisami poseł Bryłki, pojawiają się opinie, że to wszystko dzięki PSL (pochodzące w dużej mierze od polityków i działaczy tego ugrupowania).

Proszę pokazywać prawdziwe wyniki głosowania WASZEGO wniosku, a nie przypisywać sobie sukces PSL. Wasz wniosek upadł

To był projekt o który wnioskowali europosłowie PSLu, a nie Wy. Ludowcy skuteczni, Konfa jak zwykle krzyczy w internecie.

Bardziej dokładnie sytuację opisała europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska.

Kochani, UDAŁO SIĘ !Parlament Europejski właśnie zagłosował za skierowaniem umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE! Ta decyzja zawiesza ratyfikację umowy 🙂 Proszę o UDOSTĘPNIANIE i wielkie brawa dla protestujących rolników, bo presja ma sens! Głosowanie udało się wygrać stosunkiem 334-324, czyli 10 głosami! Wielu europosłów, którzy zwykle bronią Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, dziś nie stanęło po jej stronie, doskonale widząc w jak skandaliczny sposób była przepychana ta umowa. Naciski ze strony unijnych pseudoelit tym razem nie wystarczyły, bo sprawa jest niebywale skandaliczna! Wszyscy widzieliśmy, że porozumienie z Mercosur zostało przeforsowane z pogwałceniem traktatów unijnych i minimum przyzwoitości nakazuje, by pozwolić TSUE wydać opinię prawną! Nie chcemy, by w imię niemieckich interesów zniszczono nasze rolnictwo, nie chcemy, by zalewano nasz rynek toksyczną żywnością z zakazaną chemią i pozbawiano nas bezpieczeństwa żywnościowego! Teraz czekamy na bardzo ważną decyzję TSUE (do tego czasu ratyfikacja umowy jest wstrzymana), bo zgodnie z art. 218 ust 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadku negatywnej opinii Trybunału, umowa nie będzie mogła w ogóle wejść w życie, chyba że zostanie zmieniona! To wyjątkowy moment w historii Parlamentu Europejskiego i całej UE - wreszcie udało się pokrzyżować plany unijnym pseudoelitom i skutecznie stanąć w obronie zwykłych ludzi przed tą skorumpowaną, antyobywatelską machiną!

— podkreśliła na portalu X.

Dwa wnioski

Pod przyjętym wnioskiem podpisali się eurodeputowani KO i PSL. Skierowanie wniosku do TSUE oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w PE zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

Odrzucony został z kolei drugi wniosek, pod którym podpisała się prawica w PE, w tym PiS. Był on bardzo podobny do pierwszego wniosku. W tym przypadku 225 europosłów było za, 402 przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Europosłowie KO, PiS i PSL informowali przed głosowaniami, że poprą oba wnioski.

Wydaje się jednak, że w tej kwestii - tak jak sugerują europosłowie Wąsik i Bryłka - sukces jest przede wszystkim po stronie rolników. A skoro ludowcy z tą grupą społeczną się identyfikują, nie powinni tak nerwowo reagować na wpisy, w których wskazywano, że to właśnie presja rolników doprowadziła do tego sukcesu.

Komisja Europejska w szoku

Pytania podniesione przez Parlament Europejski w jego wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy handlowej z blokiem państw Mercosur są nieuzasadnione, ponieważ Komisja Europejska już wcześniej bardzo dogłębnie omówiła je z PE 

— uznał rzecznik KE Olof Gill.

Europarlament w środę poparł wniosek o skierowanie do TSUE umowy handlowej z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami.

Komisja wyraża żal z powodu decyzji podjętej przez Parlament Europejski

— powiedział Gill na konferencji prasowej w Brukseli.

Zgodnie z naszą analizą pytania podniesione przez Parlament w niniejszym wniosku nie są uzasadnione, ponieważ Komisja już wcześniej bardzo dogłębnie omówiła te kwestie z Parlamentem Europejskim. Ponadto nie są to nowe kwestie, były już poruszane w umowach handlowych w przeszłości, zwłaszcza z Chile

— zaznaczył rzecznik KE.

Jak dodał, biorąc pod uwagę znaczenie geopolityczne umowy UE i Mercosuru, sprawa będzie omawiana przez przywódców na nadzwyczajnym szczycie w czwartek w Brukseli.

X/PAP/Joanna Jaszczuk

