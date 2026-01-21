WIDEO

Władza wysłała do KRS masę policjantów! Posłów PiS nie wpuszczono do budynku. "W tej chwili biorą udział w zamachu stanu!"

Policja wkroczyła dziś do siedziby KRS-u, by szukać akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Odmówiła wejścia do siedziby KRS-u posłom przybyłym na miejsce! Poseł Dariusz Matecki doliczył się czterech radiowozów przed siedzibą Rady.

Ponad setka policjantów wykorzystywana do siłowego zajęcia KRS! Tylko z tyłu stoją cztery radiowozy pełne funkcjonariuszy. Posłowie na Sejm zaproszeni do środka przez przewodniczącą nie zostali wpuszczeni do środka

— napisał na platformie X Dariusz Matecki, poseł PiS, który przybył przed siedzibę Rady.

Na miejscu pojawili się też posłowie PiS Kazimierz SmolińskiMaria Kurowska.

Policja blokuje posłom wejście”

Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka pozwoliła, by posłowie weszli do budynku KRS-u, mimo to policja ich nie wpuściła!

Przewodnicząca KRS-u decyduje, że możemy wejść, a policja blokuje posłom wejście

— zaznaczył Matecki.

Z kolei z budynku jednym z wyjść nie mogła się wydostać z budynku… sama przewodnicząca KRS-u.

Nie chcą mnie wypuścić tym wejściem. miałam pracować nad aktami i nie mogę wyjść. (…) Z tej strony nie mogę wyjść, a tu jest samochód służbowy

— zwróciła się z okna siedziby KRS-u do zebranych przed budynkiem.

Biorą udział w zamachu stanu”

Policja zablokowała posłom na Sejm wejście do KRS-u. To jest po prostu niewiarygodne. Niech krzyczą później, że nie chcą udostępniać wizerunku, ale w tej chwili biorą udział w zamachu stanu ci ludzie, któzy tu stoją!

— mówił Dariusz Matecki.

