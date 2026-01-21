Policja wkroczyła dziś do siedziby KRS-u, by szukać akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Odmówiła wejścia do siedziby KRS-u posłom przybyłym na miejsce! Poseł Dariusz Matecki doliczył się czterech radiowozów przed siedzibą Rady.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa! Wiemy, czego może szukać prokuratura!
Ponad setka policjantów wykorzystywana do siłowego zajęcia KRS! Tylko z tyłu stoją cztery radiowozy pełne funkcjonariuszy. Posłowie na Sejm zaproszeni do środka przez przewodniczącą nie zostali wpuszczeni do środka
— napisał na platformie X Dariusz Matecki, poseł PiS, który przybył przed siedzibę Rady.
Na miejscu pojawili się też posłowie PiS Kazimierz Smoliński i Maria Kurowska.
„Policja blokuje posłom wejście”
Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka pozwoliła, by posłowie weszli do budynku KRS-u, mimo to policja ich nie wpuściła!
Przewodnicząca KRS-u decyduje, że możemy wejść, a policja blokuje posłom wejście
— zaznaczył Matecki.
Z kolei z budynku jednym z wyjść nie mogła się wydostać z budynku… sama przewodnicząca KRS-u.
Nie chcą mnie wypuścić tym wejściem. miałam pracować nad aktami i nie mogę wyjść. (…) Z tej strony nie mogę wyjść, a tu jest samochód służbowy
— zwróciła się z okna siedziby KRS-u do zebranych przed budynkiem.
„Biorą udział w zamachu stanu”
Policja zablokowała posłom na Sejm wejście do KRS-u. To jest po prostu niewiarygodne. Niech krzyczą później, że nie chcą udostępniać wizerunku, ale w tej chwili biorą udział w zamachu stanu ci ludzie, któzy tu stoją!
— mówił Dariusz Matecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751228-policja-nie-pozwolila-poslom-pis-na-wejscie-do-budynku-krs
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.