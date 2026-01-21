Policja weszła dziś do siebziby Krajowej Rady Sądownictwa. Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, prokuratura ma szukać w KRS akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni. Tymczasem przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że sędziom zabrano klucze do sedziby KRS! „Pan policjant powiedział właśnie, że prokuratura przejęła ten budynek” - zaznaczyła przewodnicząca KRS w komentarzu na X.
Sceny w budynku KRS. Nie pozwalają na wejście. Policja przejęła siedzibę
— napisała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Pan policjant powiedział właśnie, że prokuratura przejęła ten budynek
— zaznaczyła przewodnicząca KRS w nagraniu, które dołączyła do swojego wpisu. Policjant nie zgodził się, by przedstawiciele KRS zorganizowali konferencję prasową w budynku.
„Zabrano nam klucze”
Zabrano nam klucze do budynku
— poinformowała z kolei w rozmowie z dziennikarzami przewodnicząca KRS.
Proszę natychmiast o zezwolenie na wejście!
— mówiła Pawełczyk-Woicka.
„Będą się pewnie włamywać do gabinetów”
Co teraz nastąpi?
Będą się pewnie włamywać do gabinetów. Nie ma informacji, jakich akt szukają, ta czynność jest nielegalna. Trzeba wezwać najpierw osoby do wydania określonych dokumentów, a nie bez wskazania. (…) Powiedziałam, że sędziowie Schab i Radzik są na urlopach poza Warszawą, w związku z tym na pewno nie można ich wezwać i w ogóle tak się tego nie robi, (…) to wszystko można wyjaśnić w inny sposób
— zaznaczył przewodnicząca KRS w rozmowie z dziennikarzami.
