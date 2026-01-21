Premier Donald Tusk miał planować wysłanie polskich żołnierzy na Grenlandię, jednak ktoś odwiódł go od tego pomysłu. Takimi ustaleniami podzielili się na antenie Radia Zet Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski. Według niektórych źródeł w rządzie, Tusk zmienił zdanie pod wpływem rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, innych - z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. „Kompletne wariactwo. Dobrze, że jest Prezydent, bez którego zgody żaden Żołnierz nie wyjedzie poza granice RP” - komentował plany Tuska europoseł PiS Michał Dworczyk.
Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Grenlandię, ale czy mogło zdarzyć się inaczej? Według dziennikarzy Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego, taki plan miał premier Donald Tusk.
Prezydent czy szef MON?
Ktoś jednak Tuska od tego pomysłu odwiódł i wskazywane w tym kontekście są dwa ośrodki: wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki - niewykluczone, że obaj.
W polskim systemie to nie jest tak, że premier może gdzieś wysłać wojska. On musi mieć zgodę prezydenta. Więc byłoby slabo wyjść z tą zgodą. Uzyskać bardzo znaczące, głośne i skuteczne „nie” i zostać tylko w pół drogi. Byłaby kolejna awantura wewnątrz, która pokazywałaby, że Polska jest w takim klinczu politycznym, że właściwie ani Europa, ani Amerykanie, nie mogą do końca na nas liczyć. Myślę, że u premiera to też było raczej na zasadzie sprawdzania możliwości i rozważania tego. Inaczej zapewne by wyszedł i to powiedział, ale rozumiem, że mógł wysłuchać tych argumentów, które padły zapewne i z Pałacu, i z MON
— przekonywała Długosz.
Dworczyk: Dobrze, że jest prezydent
Fragment audycji skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk, który wyraźnie zasugerował, że to prezydent mógł być tutaj główną siłą.
Czy to prawda, że Premier Donald Tusk chciał wysłać polskich żołnierzy na Grenlandię???Kompletne wariactwo. Dobrze, że jest Prezydent, bez którego zgody żaden Żołnierz nie wyjedzie poza granice RP
— napisał polityk.
