Paulina Matysiak, obecnie posłanka niezrzeszona, z mównicy sejmowej zapytała ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka o powód odwołania wielu kilkudziesięciu kursów pociągów w tym tygodniu. Po upływie ponad dwóch godzin od pytania posłanki minister wciąż nie odpowiedział na to pytanie.
Zwracam się do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Składam wniosek o przerwę po to, żeby pan minister mógł się przygotować, wyjść na mównicę i wytłumaczyć nam i Polakom, dlaczego tylko w tym tygodniu odwołanych zostało kilkadziesiąt pociągów
— powiedziała Paulina Matysiak.
„Podróżni nie mogą zaplanować swoich podróży”
Posłanka wyczytała szereg odwołanych kursów pociągów Intercity
Panie ministrze, proszę wyjść i powiedzieć Polakom jakie jeszcze pociągi dzisiaj i w kolejnych dniach zostaną odwołane, bo to jest skandal, że podróżni nie mogą zaplanować swoich podróży. Dziękuję
— dodała.
Brak odpowiedzi
W ciągu ponad dwóch godzin od tego wystąpienia minister Klimczak nie pojawił się na mównicy sejmowej, by odpowiedzieć na pytanie posłanki.
