Policja weszła do siedziby KRS. Prowadzone są tam czynności procesowe przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, który jest na miejscu - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski. Prokurator PK Anna Adamiak poinformowała o czynnościach w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Jak ustalił portal wPolityce.pl, prokuratura ma szukać w KRS akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni.
W siedzibie KRS mieści się biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.
Prokurator PK Anna Adamiak w środę na platformie X poinformowała o czynnościach procesowych przeprowadzanych w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W tej sprawie na godz. 13.45 zapowiedziała briefing.
Do sprawy na X odniosła się Krajowa Rada Sądownictwa.
Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji »ustawy praworządnościowej« w Sejm przez szefa MS?
— czytamy na profilu KRS.
Czego szuka prokuratura?
Jak ustalił portal wPolityce.pl, prokuratura ma szukać w KRS akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni, tacy jak Piotr Schab i jego zastępcy. A których nie uznaje minister Żurek. Mają swoje gabinety właśnie w siedzibie KRS
Wejście ma też mieć związek z procesem ks. Olszewskiego. Jak podkreślają nasze źródła, nie jest to przypadek. Celowo wybrano dzisiejszy termin, bo media zaangażowane są w sądzie przy procesie księdza.
Z naszych informacji wynika także, że termin najścia na KRS nie jest przypadkowy także z innego powodu niż proces ks. Olszewskiego. Prokuratura musi wiedzieć, że tak sędzia Piotr Schab, jak i sędzia Przemysław Radzik nie przebywają dziś w Warszawie. Jeden przebywa na urlopie, a drugi odbywa podróż do Wielkiej Brytanii. Tymczasem, to właśnie oni są uznawani przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego za legalnych rzeczników dyscyplinarnych. Sędziów Schaba i Radzika dopuszczano do przynajmniej kilkunastu spraw dyscyplinarnych przed Sądem Najwyższym.
Do sprawy odniosła się też przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W biurze KRS jest dwóch prokuratorów, policja czeka. Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest Prok. TOMASZ Narłowski
— napisała.
