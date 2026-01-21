NASZ NEWS

NASZ NEWS. Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa! Wiemy, czego może szukać prokuratura!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Policja weszła do siedziby KRS / autor: Fratria
Policja weszła do siedziby KRS / autor: Fratria

Policja weszła do siedziby KRS. Prowadzone są tam czynności procesowe przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, który jest na miejscu - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski. Prokurator PK Anna Adamiak poinformowała o czynnościach w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Jak ustalił portal wPolityce.pl, prokuratura ma szukać w KRS akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni.

W siedzibie KRS mieści się biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Prokurator PK Anna Adamiak w środę na platformie X poinformowała o czynnościach procesowych przeprowadzanych w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W tej sprawie na godz. 13.45 zapowiedziała briefing.

Do sprawy na X odniosła się Krajowa Rada Sądownictwa.

Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie KRS. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji »ustawy praworządnościowej« w Sejm przez szefa MS?

— czytamy na profilu KRS.

Czego szuka prokuratura?

Jak ustalił portal wPolityce.pl, prokuratura ma szukać w KRS akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzą legalni rzecznicy dyscyplinarni, tacy jak Piotr Schab i jego zastępcy. A których nie uznaje minister Żurek. Mają swoje gabinety właśnie w siedzibie KRS

Wejście ma też mieć związek z procesem ks. Olszewskiego. Jak podkreślają nasze źródła, nie jest to przypadek. Celowo wybrano dzisiejszy termin, bo media zaangażowane są w sądzie przy procesie księdza.

Z naszych informacji wynika także, że termin najścia na KRS nie jest przypadkowy także z innego powodu niż proces ks. Olszewskiego. Prokuratura musi wiedzieć, że tak sędzia Piotr Schab, jak i sędzia Przemysław Radzik nie przebywają dziś w Warszawie. Jeden przebywa na urlopie, a drugi odbywa podróż do Wielkiej Brytanii. Tymczasem, to właśnie oni są uznawani przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego za legalnych rzeczników dyscyplinarnych. Sędziów Schaba i Radzika dopuszczano do przynajmniej kilkunastu spraw dyscyplinarnych przed Sądem Najwyższym.

Do sprawy odniosła się też przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W biurze KRS jest dwóch prokuratorów, policja czeka. Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest Prok. TOMASZ Narłowski

— napisała.

PAP/wb/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych