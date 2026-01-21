W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęto proces ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii rzekomych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Sąd przerwał rozprawę do godz. 13. Obrońcy spodziewają się, że może zostać ona odroczona. „Chcemy, żeby ten sąd się ukonstytuował w sposób prawidłowy, tak jak był wylosowany, żeby nie budzić żadnej wątpliwości co do stronniczości tego sądu” - zaznaczył mec. Krzysztof Wąsowski na konferencji prasowej przed budynkiem sądu.
Najpierw próbowaliśmy dopytać się sąd, aby sprawę wyjaśnić, ponieważ jest rzeczywiście bardzo niejasny skład sądu. W naszej ocenie i głębokim przekonaniu prawniczym, on jest po prostu nieuprawniony. Zmieniono dwóch ławników, a właściwie jednego teraz, potem się zmieni kolejny, na półtora tygodnia przed rozpoczęciem procesu i to tych ławników, którzy byli wylosowani
— mówił mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca ks. Michała Olszewskiego.
Chcemy, żeby ten sąd się ukonstytuował w sposób prawidłowy, tak jak był wylosowany, żeby nie budzić żadnej wątpliwości co do stronniczości tego sądu
— dodał.
Ponadto, chodzi też o sprawę możliwego niepoinformowania jednego z obrońców o rozprawie.
Sąd poinformował na sali, że nie wiadomo, czy został prawidłowo poinformowany o tej rozprawie jeden z obrońców jednej z oskarżonych. To jest fundamentalne prawo do obrony
— zaznaczył mec. Wąsowski.
Sąd odroczy rozprawę?
Sąd musi odroczyć te rozprawę, jeżeli nie wyjaśni przyczyn nieobecności tego obrońcy dzisiaj do godziny 13
— podkreślił.
Na razie cała sprawa toczy się o to, żebyśmy mogli z tym procesem wystartować
— poinformował prawnik.
Z kolei mec. Michał Skwarzyński ocenił, że zarzuty stawiane ks. Olszewskiemu i urzędniczkom MS są polityczne.
Te zarzuty w oczywisty sposób są polityczne. (…) zarzuty były modyfikowane tylko po to, żeby stworzyć igrzyska, odwracające uwagę od rzeczywistej sytuacji gospodarczej naszego państwa, ale trzeba oddać premierowi Tuskowi, że on tematy zastępcze znajduje jak mało kto
— powiedział mec. Skwarzyński.
