Awantura polityków PiS i PSL w Sejmie! Zaczęło się od wymiany Paszyka i Błaszczaka. "To nieprawda, to puste hasło!"

W Sejmie doszło do ostrej awantury między politykami PiS i PSL-u w sprawie tego, która strona polskiej sceny politycznej odpowiada za niezablokowanie podpisania umowy handlowej UE z państwami Mercosur. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak starł się na mównicy sejmowej najpierw z przewodniczącym klubu PSL Krzysztofem Paszykiem, a następnie z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Interweniować musiał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Krzysztof Paszyk z mównicy sejmowej oskarżył PiS o kapitulację w sprawie umowy Mercosur.

Chciałbym się zwrócić do pana przewodniczącego Błaszczaka jako byłego ministra obrony narodowej, ponieważ skapitulowaliście, panie przewodniczący, z waszą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim w sprawie Mercosuru, której przewodniczącym jest premier Morawiecki, a podwładną pana premiera Morawieckiego jest pani Meloni. Skapitulowaliście, a wręcz bym powiedział zdezerterowaliście przed debatą o rolnictwie z PSL-em. Jak myszy pod miotłę uciekliście, ale chociaż dobrze, że pan jest taki zmobilizowany. Chciałem o jedną rzecz chociaż pana poprosić i pana klub, abyście razem z nami poparli uchwałę polskiego Sejmu, która będzie wzywała wszystkich europosłów do poparcia wniosku o skierowanie umowy o wolnym handlu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O to was proszę, bądźcie raz odważni

— powiedział Krzysztof Paszyk.

W trakcie tego wystąpienia przy trybunie sejmowej pojawił się też Mariusz Błaszczak, zarzucając Paszykowi mówienie nieprawdy.

Panie pośle, po cóż nieprawdę mówić. To nieprawda, to puste hasło! Kłamstwo

— mówił Błaszczak.

Starcie Błaszczaka z Krajewskim

W dalszej części głos podczas posiedzenia Sejmu zabrał minister rolnictwa Stefan Krajewski, którego PiS oskarża o nieskuteczność w sprawie zablokowania umowy Mercosur i domaga się jego dymisji. Krajewski w pewnym momencie skrytykował zachowanie Mariusza Błaszczaka.

Jak targu, jak przekupy, która podchodzi, która nie ma odwagi stanąć do debaty

— krzyczał minister rolnictwa. Wówczas podszedł do niego szef klubu PiS.

Nie mam innej możliwości, więc korzystam z tego. Złożymy wniosek o pana odwołanie, niech pan będzie pewien! Pan powinien się podać honorowo do dymisji!

— mówił Mariusz Błaszczak.

Pan już dawno powinien podać się do dymisji

— ripostował Klimczak.

Interwencja Czarzastego

W tym momencie zainterweniował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, używając przy tym dzwoneczka.

Proszę panów!

— mówił Czarzasty, nie udało się jednak uspokoić emocji. Nagle blisko trybuny sejmowej zjawiło się szereg polityków PSL-u i PiS-u, a sam Mariusz Błaszczak zwarł się w wymianie zdań z ministrem infrastruktury z PSL Dariuszem Klimczakiem.

Pan Błaszczak dołączył właśnie do grona miękiszonów! Dziękuję bardzo

— rzucił na koniec swojego wystąpienia Krajewski.

Ogłaszam minutę przerwy

— zapowiedział marszałek Czarzasty, zapewne licząc, że tak uda się wyciszyć emocje powstałe na sali sejmowej.

Adam Stankiewicz/Sejm RP

