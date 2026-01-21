Prezydent Karol Nawrocki podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos bierze udział w debacie „Can Europe Defend Itself?” („Czy Europa obroni się sama?”) - wraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i prezydentem Finlandii Alexem Stubbem. „Wierzę w polskiego żołnierza. Wierzę w nasze sojusze. Natomiast Stany Zjednoczone dla całłej wschodniej flanki NATO są sojusznikiem bardzo istotnym. To są także relacje uwarunkowane historycznie. To są wspólne wartości. Wspólni dla Polski i USA bohaterowie walki o niepodległość” - powiedział w debacie Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.
Prezydent Nawrocki od wczoraj przebywa w szwajcarskim Davos i odbył kilka spotkań ze światowymi liderami. Jednym z punktów jego wizyty jest udział w debacie na temat bezpieczeństwa Europy.
Problem Grenlandii
Podczas panelu „Can Europe Defend Itself?” („Czy Europa obroni się sama?”), moderująca dyskusję dziennikarka Deutsche Welle Sarah Kelly pytała polskiego prezydenta o stanowisko w kwestii Grenlandii.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to najważniejszy dwustronny sojusznik Polski. Ale doceniamy również Sojusz Północnoatlantycki, którego jesteśmy uczestnikami. To jest największy sojusz w historii XX wieku. Zgadzam się z panem Markiem Rutte, że NATO jest stabilne i nas łączy, ale wynikają także pewne problemy co do Grenlandii. A temu problemowi przyglądam się w aspekcie strategicznym. Trzy wieki mierzymy się z zagrożeniem ze strony Rosji w Polsce, więc bardzo rozumiemy to jako kraj przyfrontowy i kraj graniczny NATO
— powiedział Nawrocki.
Zważywszy jednak, że budżet NATO formuje się po połowie zaangażowania Europy i zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Stany Zjednoczone wnoszą 65 proc., a Europa 35 proc., to musimy brać pod uwagę, co Trump ma do powiedzenia
— dodał.
„Wszyscy europejscy przyjaciele wiedzą, ile błędów popełniła Europa”
Pytany, czy wysłanie przez Polskę żołnierzy na Grenlandię nie byłoby dobrym wyrazem europejskiej solidarności, prezydent odparł:
Jest konieczność europejskiej solidarności, ale także konieczność budowania dobrych relacji transatlantyckich.
Wszyscy europejscy przyjaciele wiedzą, ile błędów popełniła Europa przed i po roku 2022. Donald Trump starał się przekonać naszych przyjaciół w Europie, że musimy się jednoczyć. Jego głos jest bardzo istotny, ze względu na kwestie finansowe, strategiczne, geopolityczneW
— dodał Karol Nawrocki.
Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozstrzygnięta dzięki wszystkim partnerom na drodze dyplomatycznej
— zaznaczył.
Relacje z USA uwarunkowane historycznie
Dziennikarka zadała polskiemu przywódcy pytanie, jak daleko skłonny jest posunąć się dla dobrych relacji transatlantyckich i czy nawet do „sprzedaży” lub „oddania” Grenlandii.
W Polsce stacjonuje 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Kupujemy amerykańskie wyposażenie, najlepsze na świecie. Mamy największą armię w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska zwiększyła swoje nakłady na wojsko niemalże do 5 proc. PKB
— wskazał.
Wierzę w polskiego żołnierza. Wierzę w nasze sojusze. Natomiast Stany Zjednoczone dla całej wschodniej flanki NATO są sojusznikiem bardzo istotnym. To są także relacje uwarunkowane historycznie. To są wspólne wartości. Wspólni dla Polski i USA bohaterowie walki o niepodległość. Sądzę więc, że ten problem powinniśmy traktować na płaszczyźnie dyplomatycznej
— dodał Nawrocki.
Zdanie Danii jako naszego partnera jest bardzo ważne, natomiast Grenlandię postrzegam jako kwestię strategiczną, geopolityczną, dotyczącą niezależności krajów demokratycznych, ale również zaangażowania Rosji
— podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.
„Wierzę w polskich żołnierzy”
Przede wszystkim wierzę w polskich żołnierzy, w naszą historię, w naszą gotowość do walki z każdym, kto chce Polskę najechać
— powiedział prezydent Nawrocki.
Zatem czujemy, że jesteśmy krajem silnym na wschodniej flance NATO, ale wierzymy również w dyplomację - to naturalne w NATO. Wierzymy w naszą współpracę z NATO i Unią Europejską
— wskazał.
Dyplomacja jest elementem gwarancji bezpieczeństwa
— podkreślił.
