W obronie skazanego na więzienie opozycjonisty Adama Borowskiego, który skrytykował Romana Giertycha, tworzy się już społeczny ruch wsparcia. Broni go także prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Więzienie za poglądy? To nie historia - to rzeczywistość w Polsce Anno Domini 2026” - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński. Wczoraj przed siedzibą Telewizji wPolsce24 miała miejsce manifestacja z udziałem Borowskiego.
Legendarny działacz opozycji z czasów PRL Adam Borowski został skazany na pół roku bezwzględnego więzienia w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia Romana Giertycha. Wyrok zapadł na podstawie art. 212 §2 kodeksu karnego i dotyczył krytycznych wobec adwokata i posła KO słów Borowskiego, które padły na antenie Telewizji Republika.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Adam Borowski skazany za słowa o Giertychu. Robert Bąkiewicz: „Nie darujemy wam tego. Kosy na sztorc!”
„Powrót do praktyk rodem z czasów PRL-u”
Jak przekazał opozycjonista, o wyroku nic nie wiedział, co uniemożliwiło mu złożenie apelacji. W obronie Adama Borowskiego stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Więzienie za poglądy? To nie historia - to rzeczywistość w Polsce Anno Domini 2026. Adam Borowski - zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej, społecznik - ma trafić do więzienia! To wyraźny powrót do praktyk rodem z czasów PRL-u
— napisał w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ TAKŻE: Politycy PiS stają w obronie Borowskiego skazanego za krytykę Giertycha. „Zamiast państwa prawa mamy kpinę ze sprawiedliwości!”
Borowski Giertycha nie przeprosi
Adam Borowski zapowiedział, że jest gotów iść do wwiezienia ponieważ nie zamierza przepraszać Giertycha.
Wczoraj wieczorem przed redakcją Telewizji wPolsce24, a także na antenie, odbyła się manifestacja w obronie legendarnego opozycjonisty z czasów PRL Adam Borowskiego, skazanego na pół roku więzienia za słowa o Romanie Giertychu. Do grona wpierających Adama Borowskiego, dołączył spontanicznie były premier Mateusz Morawiecki.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Manifestacja przed TV wPolsce24 w obronie skazanego Adama Borowskiego! „Ojczyzna wymaga gotowości na ofiarę”
Robert Knap/X
