Przed sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie trwa proces ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości, zebrała się grupa ludzi, którzy przyszli wesprzeć duchownego oraz panią Urszulę i panią Karolinę. „Opinia publiczna dowie się wreszcie, jak było naprawdę. Skończy się ten festiwal manipulacji, pomówień. Mam wsparcie, które podtrzymuje mnie na duchu” - powiedziała pani Urszula Dubejko reporterowi Telewizji wPolsce24. Mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca ks. Michała Olszewskiego zwracał uwagę na złą kondycję psychiczną sercanina i zapowiedział, że będzie prosił sąd o wsparcie lekarza.
Ruszył proces
Rozpoczął się proces ks. Michała Olszewskiego, Karoliny Święcickiej (wcześniej: Kucharskiej) i Urszuli Dubejko w związku z politycznymi zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.
Księdza i urzędniczki, oskarżanych przez upolitycznioną prokuraturę Tuska o rzekomy udział w zorganizowanej grupy przestępczej, wspierają ludzie zgromadzeni przed budynkiem sądu. Mają ze sobą transparenty, gdzie wyrażają solidarność z ks. Michałem i urzędniczkami, krzyże, obrazki z wizerunkami świętych.
Zły stan zdrowia ks. Olszewskiego
Reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski rozmawiał z mec. Krzysztofem Wąsowskim oraz panią Urszulą Dubejko.
Pani Urszula jest gotowa, by składać bardzo obszerne wyjaśnienia. Natomiast ks. Michał Olszewski nie jest w stanie psychicznym teraz takich wyjaśnień złożyć. na pewno będziemy prosić sąd, aby wsparł nas jakimś lekarzem, który mógłby pomóc. Bo ten, który prowadzi ks. Michała, nie jest w stanie określić teraz, w jaki sposób i w jakim trybie ks. Michał mógłby uczestniczyć czynnie w tym procesie
— powiedział adwokat ks. Olszewskiego.
Wczoraj w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski podkreślił, że nie widzi możliwości, aby kapłan składał dziś zeznania.
Jeżeli sąd wezwie księdza Michała, to on się stawi. Stawiał się na wszystkie wezwania, bo jest do tego zobowiązany i będzie się stawiał, jeżeli tylko będzie to możliwe. Zeznawać jednak nie będzie musiał. Ksiądz ma w tym procesie status oskarżonego i to daje mu dużo więcej swobód niż na przykład świadka
— wyjaśnił mec. Wąsowski.
Pani Urszula: Skończy się festiwal manipulacji, pomówień
Pani Urszula dziękowała zarówno zgromadzonym, jak i naszej stacji, za wsparcie.
Opinia publiczna dowie się wreszcie, jak było naprawdę. Skończy się ten festiwal manipulacji, pomówień. Mam wsparcie, które podtrzymuje mnie na duchu
— powiedziała.
Nie powiem, jest bardzo trudno. Jest strach. To było bardzo ciężkie przeżycie, które zostawiło w psychice jakieś rany. Wciąż zrywam się, wyglądam przez okno, czy ABW po mnie nie przyjedzie. Dzięki wsparciu modlitewnemu, wsparciu psychicznemu, tyle osób jest z nami, wolne media, takie jak Wasza stacja. To mnie buduje, daje siłę, motywację do walki. Walczymy o coś więcej, nie tylko o nas
— podkreśliła była urzędniczka.
Sędzia z Iustitii i niemiecko-polskiego stowarzyszenia!
Jak ustaliła wczoraj Telewizja wPolsce24, sędzia Justyna Koska-Janusz, która jest referentem w sprawie ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz do Niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Sędziów z siedzibą w Dreźnie.
