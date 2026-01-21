Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że kluby koalicyjne rozpoczną zbieranie podpisów pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Na konferencji prasowej zapowiedział także, że zamierza uruchomić szybkie procedowanie projektu ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa.
Chcą dopaść Ziobrę
Lider Nowej Lewicy Wodomierz Czarzasty z oświadczył, że w sprawie Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry partie tworzące koalicję rządzącą są gotowe go poprzeć.
Jest przygotowany dokument do przekazania go do komisji [w sprawie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu - przyp. red.]. Jesteśmy również przygotowani na to, że rozpoczniemy zbieranie podpisów we wszystkich klubach ze strony demokratycznej
— stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie. Wskazał, że sejmowa większość czeka na decyzję sądu ws. wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla b. szefa MS.
Wczoraj było spotkanie w tej sprawie, ale też chcemy, chcę jasno to powiedzieć, popatrzeć na to, co się będzie działo w sprawie decyzji sądu w stosunku do pana Ziobry. Ta decyzja po raz drugi została przesunięta, więc poczekamy również na początku lutego, czyi już niedługo, na decyzję sądu
— oświadczył marszałek Sejmu. Czarzasty zaznaczył, że nie ma pośpiechu ws. wniosku o TS. CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Mec. Gomoła: Gdyby sprawa Ziobry była jednoznaczna, to zostałaby rozstrzygnięta na pierwszym posiedzeniu sądu
Sejm ma przyjąć ustawę Żurka ws. KRS
W grudniu rząd przyjął projekty tzw. ustaw „praworządnościowych”. Przewidują one m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie, obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. Projekty uderzają także w status wszystkich sędziów, którzy zostali legalnie nominowani przez prezydenta RP po tej dacie. Teraz ustawami ma się zająć Sejm, a marszałek Czarzasty zamierza przeprocedować bardzo szybko.
Będziemy procedowali dwie ustawy związane z KRS-em, z taką intencją, żeby jedna z nich została przyjęta, III czytanie zostało zrobione na tym posiedzeniu w piątek. Po drugie, będziemy procedowali dwie ustawy dotyczące prawa antyalkoholowego, czyli projekt Polski 2050 i klubu Lewicy
— stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.
CZYTAJ TAKŻE: Rząd szykuje atak na sędziów i KRS. Przyjęto projekty ustaw. Żurek triumfuje: To najlepszy możliwy prezent dla obywateli na Święta
Koalicja Tuska wyciąga ręce po TK
Czarzasty odniósł się także do sytuacji w trybunale Konstytucyjnym. Liczba sędziowskich wakatów za rządów koalicji 13 grudnia systematycznie rośnie. Zdominowany przez koligację Donalda Tuska Sejm, ani nie wybiera zgłaszanych przez opozycję kandydatów na sędziów TK ani nie wskazuje własnych. Obecnie brakuje już 6 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk.
Jesteśmy gotowi do wszczęcia procedury dotyczącej zgłaszania kandydatów do TK. I należy się spodziewać po tych decyzjach, które nastąpią w piątek, że będziemy powoli w kierunku wdrożenia tej procedury zmierzali
— stwierdził Włodzimierz Czarzasty.
To wymaga konsultacji z ludźmi i zgody tych ludzi na różne potencjalne perturbacje. W związku z tym musimy po prostu odbyć rozmowy z tymi osobami, ale wiemy już mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Procedura będzie wszczęta
— oświadczył postkomunistyczny polityk.
CZYTAJ TAKŻE:
— Szalona teoria prof. Łętowskiej ws. sędziów TK. „Co jest nad prezydentem? ZN i to ono mogłoby odebrać przysięgi”
— TYKO U NAS. Schab: Sędzia i prokurator, który kwestionuje fundamenty porządku prawnego, wypowiada swojemu państwu rebelię
Robert Knap/300Polityka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751204-czarzasty-zaczynamy-w-koalicji-zbierac-podpisy-o-ts-dla-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.