„Wyrok skazujący Adama Borowskiego na karę bezwzględnego więzienia jest skandalem” – powiedział prof. Przemysław Czarnek na antenie telewizji Polsat News.
Opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski został skazany za zniesławienie Romana Giertycha. Kara to aż pół roku pozbawienia wolności.
Do tej sprawy odniósł się na antenie Polsat News prof. Przemysław Czarnek.
Roman Giertych to wyjątkowo nieszczęśliwa postać. Nawet się za niego modlę, bo gdzieś się pogubił w swoim życiu zupełnie
– powiedział.
Działania, które podjął Giertych w tej sprawie i prywatne akty oskarżenia, które skierował, to jest wstyd
– dodał.
Wyrok wobec opozycjonisty z czasów PRL uznał za „skandal”.
Wyrok skazujący Adama Borowskiego na karę bezwzględnego więzienia jest skandalem
– stwierdził.
Zapewnił też, że jego środowisko polityczne będzie „bronić Adama Borowskiego, który jest legendą Solidarności i człowiekiem, który wówczas, kiedy Giertych był jeszcze malutkim chłopcem, walczył o wolność, po to, żeby Giertych mógł być dzisiaj w parlamencie”.
Adam, trzymamy za ciebie kciuki, będziemy cię bronić
– mówił Czarnek.
Manifestacja w obronie Borowskiego
20 stycznia przed siedzibą Telewizji wPolsce24 odbyła się manifestacja w obronie Adama Borowskiego.
Naprawdę jestem wzruszony taką ilością ludzi, którzy przed sekundką dowiedzieli się, że mam odsiedzieć 6 miesięcy i przyjechali tutaj wspierać mnie, przyjechał pan premier. Jestem bardzo wzruszony
— mówił opozycjonista z czasów PRL.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Manifestacja przed TV wPolsce24 w obronie skazanego Adama Borowskiego! „Ojczyzna wymaga gotowości na ofiarę”
mly/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751200-zaskakujaca-deklaracja-prof-czarnka-modle-sie-za-niego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.