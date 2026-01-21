TYLKO U NAS. Dziś proces ks. Olszewskiego! Wikło: Przekazał widzom Telewizji wPolsce24 podziękowania za modlitwę

Dziś odbędzie się rozprawa ws. ks. Michała Olszewskiego / autor: Fratria
„Musimy z tym dzielnym kapłanem być” – powiedział Marcin Wikło na antenie Telewizji wPolsce24 przekazując podziękowania od ks. Michała Olszewskiego dla widzów i dziennikarzy tej stacji.

Dziś o godz. 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma się rozpocząć proces ks. Michała Olszewskiego oraz byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Profeto z Funduszu Sprawiedliwości.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ NEWS. Sędzia referent ws. ks. Olszewskiego i urzędniczek należy do „Iustitii” oraz do Niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Sędziów

Jak ujawnił portal wPolityce.pl, obrońca nie przewiduje, by ks. Michał Olszewski składał dziś zeznania.

Przede wszystkim dlatego, że jego stan zdrowia (…) absolutnie w ogóle nie pozwala na uczestnictwo w tym procesie, a szczególnie na składanie jakichkolwiek wyjaśnień

– mówił mec. Krzysztof Wąsowski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ NEWS. Mec. Wąsowski: Nie przewidujemy możliwości składania jutro wyjaśnień przez ks. Olszewskiego przed sądem

Podziękowania od ks. Olszewskiego

Marcin Wikło z Telewizji wPolsce24 rozmawiał dziś z obrońcą ks. Michała Olszewskiego i przekazał od niego podziękowania dla widzów i dziennikarzy stacji.

Rozmawiałem z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim – pełnomocnikiem ks. Michała Olszewskiego. Siedzą teraz razem, przygotowują się oczywiście do tej rozprawy

– powiedział Wikło.

Ks. Olszewski przekazuje dziennikarzom i widzom Telewizji wPolsce24 podziękowania za modlitwę, za wsparcie, błogosławi nas. Musimy z tym dzielnym kapłanem być

– dodał.

Telewizja wPolsce/mly

