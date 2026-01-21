Politycy Prawa i Sprawiedliwości we wpisach w mediach społecznościowych wsparli Adama Borowskiego skazanego za słowa o Romanie Giertychu, pośle Koalicji Obywatelskiej. „To legenda opozycji antykomunistycznej. Zawsze odważnie walczył o wolną Polskę w czasach komuny. Wyrok bezwzględnego więzienia z prywatnego aktu oskarżenia Giertycha znacząco przybliża nas do tamtych czasów. To podły obraz dzisiejszego wymiaru niesprawiedliwości” - zaznaczył Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej.
Legendarny działacz opozycji z czasów PRL Adam Borowski został skazany na pół roku bezwzględnego więzienia w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia Romana Giertycha. Jak przekazał, o wyroku nic nie wiedział, co uniemożliwiło mu złożenie apelacji. Wyrok zapadł na podstawie art. 212 §2 kodeksu karnego i dotyczył słów Borowskiego, które padły na antenie Telewizji Republika.
Przed Telewizją wPolsce24 odbyła się manifestacja w obronie Adama Borowskiego.
Kpina ze sprawiedliwości
Skazanie Borowskiego wywołało burzę w sieci.
Legenda Solidarności - Adam Borowski - jest dziś celem politycznej nagonki i zemsty Tuska i Giertycha. Zamiast państwa prawa mamy kpinę ze sprawiedliwości! Ale prawda się obroni i wygra! Brońmy wolności słowa!
— zauważył Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR, który brał udział w manifestacji Adama Borowskiego przed Telewizją wPolsce24.
Jesteśmy solidarni z Adamem Borowskim! Adam Borowski to legenda opozycji antykomunistycznej. Zawsze odważnie walczył o wolną Polskę w czasach komuny. Wyrok bezwzględnego więzienia z prywatnego aktu oskarżenia Giertycha znacząco przybliża nas do tamtych czasów. To podły obraz dzisiejszego wymiaru niesprawiedliwości.
— zaznaczył Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, szef klubu PiS.
Adam Borowski, działacz podziemnej „Solidarności”, w stanie wojennym skazany na więzienie za walkę o wolną Polskę. W wolnej Polsce… skazany przez „wolne” sądy na więzienie za głoszenie swoich poglądów. Gorzka ta nasza historia. Adam jesteśmy z Tobą
— podkreślił Mariusz Kamiński, były minister spraw wewnętrznych i administracji, europoseł PiS.
Sprawa skazania Adama Borowskiego na BEZWGLĘDNE WIĘZIENIE jest tym bardziej bulwersująca, że… skazano go za to, że powiedział prawdę. Chodzi bowiem o te słowa: „tu widzimy mecenasa, i jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował, który z przestępcami współpracuje. Przecież ta cała afera [POLNORDU] bez udziału pana Giertycha, który zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami”. Przypomnijmy zatem, co ustalili w tej sprawie dziennikarze Wirtualnej Polski (a niezależnie od nich Leszek Kraskowski): „Decyzje, zdaniem śledczych, podejmowali przede wszystkim Ryszard K., były miliarder oraz Sebastian J., ps. Foka. To wieloletni współpracownik Giertycha. W mediach był przedstawiany jako jego ochroniarz, kierowca, pracownik jego kancelarii. Giertych tak ufa Foce, że ten został nawet prezesem jednej ze spółek - Giertych-Kancelarie (dziś ta spółka nazywa się KLIM-SEAL i - według dokumentów - zajmuje się doradztwem biznesowym oraz administracją biurową).” „Foka założył dwie spółki - w 13-metrowym pokoju w mieszkaniu żony. Spółki natychmiast podpisały umowy na obsługę prawną z Giertychem, a po chwili dostały zlecenie życia - obróciły wierzytelnościami o wartości ponad 70 mln zł”
— wskazał Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
70-letni bohater opozycji antykomunistycznej - Adam Borowski - ma zostać wsadzony do więzienia za krytykę Romana Giertycha. Co za draństwo, żółć i podłość. Państwo „silnych razem”. Oto słowa z aktu oskarżenia za które pan Adam ma zostać wsadzony: „Bo można się spodziewać, że człowiek, który broni, bo oczywiście każdemu największemu zbrodniarzowi należy się obrońca, ale ten obrońca nie może z nim współpracować. On powinien szukać różnych łagodzących rzeczy, a tu widzimy mecenasa, i jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował, który z przestępcami współpracuje. Przecież ta cała afera bez udziału Pana Giertycha, który zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami”. Pamiętacie, jak nazwanie Prezydenta „debilem”, to była dopuszczalna krytyka? W Polsce nie ma równych praw w debacie publicznej. Prawicę łatwo się im obraża, oskarża i - jak widać - skazuje. Ciekawe zjawisko? Gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a Koalicja Obywatelska z życzliwymi jej ludźmi krzyczała, że „koniec z demokracją”, „faszyzm”, „zamordyzm”, „śmierć wolności”, „standardy białoruskie i putinowskie”, łatwo się darło wniebogłosy, ale nie by bronić ideałów, lecz by zachować przywileje i odzyskać władzę. Panie Adamie, stoimy za Panem murem!
— wskazał Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.
„Śmiecie” , „Wataha psów” o polskich żołnierzach - wyrok: niewinny. Borowski, Adam Borowski za krytykę „osoby adwokackiej” - bezwzględne więzienie! Rozumiecie
— napisał Bogdan Rzońca, europoseł PiS przypominając skandaliczne słowa Władysława Frasyniuka.
Adam Borowski, legenda opozycji demokratycznej, skazany na pół roku bezwzględnego więzienia za krytykę Romana Giertycha
— zaznaczył Mariusz Gosek, poseł PiS.
Adrian Siwek/wPolsce24
