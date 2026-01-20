Jutro o godz. 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma się rozpocząć proces ks. Michała Olszewskiego i b. urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Profeto z Funduszu Sprawiedliwości. Sędzią referentem w tej sprawie jest Justyna Koska-Janusz, która jak ustaliła telewizja wPolsce24, należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz do Niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Sędziów z siedzibą w Dreźnie.
Justyna Koska-Janusz, jak ustaliła telewizja wPolsce24, do „Iustitii” należy od czerwca 2009 roku, a do drugiego ze stowarzyszeń przynależy od 1 lutego 2020 roku.
Sytuacja ks. Olszewskiego
Ks. Krzysztof Wąsowski w rozmowie z portalem wPolityce.pl powiedział, że „nie przewiduje możliwości składania wyjaśnień przez ks. Michała Olszewskiego”.
Przede wszystkim dlatego, że jego stan zdrowia w mojej ocenie absolutnie w ogóle nie pozwala na uczestnictwo w tym procesie, a szczególnie na składanie jakichkolwiek wyjaśnień
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski.
Mecenas dodał, że trudno jest dziś w ogóle ocenić, jaki jest stan księdza.
Trudno to powiedzieć, bo nie jesteśmy w stanie uzyskać na ten proces żadnego formalnego zaświadczenia lekarskiego, czy badania lekarskiego, dlatego to jest moja indywidualna ocena stanu ks. Michała. Z tego, co o mówi, to nie jest w stanie absolutnie w żaden sposób w tym procesie uczestniczyć, a już szczególnie składać wyjaśnień
— poinformował.
Co będzie, jeśli w tej sytuacji sąd wezwie ks. Olszewskiego na przesłuchanie?
Jeżeli sąd wezwie księdza Michała, to on się stawi. Stawiał się na wszystkie wezwania, bo jest do tego zobowiązany i będzie się stawiał, jeżeli tylko będzie to możliwe. Zeznawać jednak nie będzie musiał. Ksiądz ma w tym procesie status oskarżonego i to daje mu dużo więcej swobód niż na przykład świadka
— wyjaśnia mec. Wąsowski.
