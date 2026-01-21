Wojciech Szacki w tekście opublikowanym przez portal „Polityka” ujawnił, że Szymon Hołownia ma rozważać wariant formalnego opuszczenia koalicji 13 grudnia. „Ilu z 31 posłów klubu Polski 2050 poszłoby za nim, to już inna kwestia; jakiś rozłam, jakieś pęknięcie wisi jednak w powietrzu” - wskazał.
Polska 2050 wciąż nie wybrała swojego nowego przewodniczącego po unieważnieniu II tury wyborów na szefa partii. Coraz częściej pojawiają się informację, że ostatecznie może się okazać, że szefem partii pozostanie Szymon Hołownia.
Sensacyjne doniesienia
Wojciech Szacki w swoim tekście opublikowanym przez portal „Polityka” przekazał, że Szymon Hołownia rozważa opuszczenie koalicji rządzącej.
Partia Hołowni ma – chyba siłą rozpędu – poparcie rzędu 2 proc. Struktury są w najlepszym razie rachityczne, idea stojąca za powstaniem ugrupowania („trzecia droga”) – martwa, bo niemożliwa do realizacji, gdy jest się małym koalicjantem
— napisał.
Ale przyszłość Polski 2050 nie jest całkiem obojętna dla przyszłości rządu. Podobno Hołownia rozważa wariant formalnego opuszczenia koalicji i przejścia do czegoś w rodzaju sejmowego przedpokoju, w którym negocjowałby z Tuskiem poparcie dla poszczególnych ustaw
— przekazał.
Ilu z 31 posłów klubu Polski 2050 poszłoby za nim, to już inna kwestia; jakiś rozłam, jakieś pęknięcie wisi jednak w powietrzu
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wiemy, co zrobi Hołownia po liście Pełczyńskiej-Nałęcz! Zachowanie kandydatek skłoniło go do podjęcia jasnej decyzji
— Co zdecydują członkowie Polski 2050? Dziś wznowienie obrad. Nowe kulisy zerwanej Rady: „Hołownia był w Dubaju”; „Tego nie da się obronić”
— Kryzys w Polsce 2050. Bodnar: Osoba, która nakłoniła Hołownię do wycofania się, powinna dokonać publicznego samobiczowania
Adrian Siwek/”POLITYKA”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751184-holownia-rozwaza-wariant-formalnego-opuszczenia-koalicji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.