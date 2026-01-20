MSWiA zawiesiło szefa SOP. Prezydent Nawrocki był przeciw jego odwołaniu! Prof. Cenckiewicz: "Niebywały skandal"

Profesor Cenckiewicz skandalem nazwał działania MSWiA ws. szefa SOP / autor: Fratria
Profesor Cenckiewicz skandalem nazwał działania MSWiA ws. szefa SOP / autor: Fratria

Chociaż prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na odwołanie szefa Służby Ochrony Państwa, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło obejść jego sprzeciw i… zawiesiło gen. bryg. Radosława Jaworskiego. „Niebywały skandal!” - ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Zawieszono go ponadto w czynnościach służbowych.

Szef Gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał, że prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji.

Niebywały skandal”

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństw Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.

Niebywały skandal!

— ocenił.

Głos zabrał także Stanisław Żaryn, prezes Fundacji IBN.

Dobrze, że minister Szefernaker ujawnił kulisy spotkania i naciski MSWiA ws. odwołania Szefa SOP

— ocenił.

Niestety należy się spodziewać dalszych działań rządzących, w tym operacji dyskredytacyjnej wobec gen. Jaworskiego, a nawet prowokacji wymierzonych w bezpieczeństwo osób ochranianych. Dalsze szantaże wobec Prezydenta Karola Nawrockiego, by jednak zgodził się na odwołanie Szefa Służby, wydają się kwestią czasu. Na to trzeba realnie uważać

— dodał.

Brak zgody prezydenta

Wcześniej Paweł Szefernaker ujawnił, że „kilka dni temu, na prośbę MSWiA, odbyło się spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Marcinem Kierwińskim, ws. sytuacji w Służbie Ochrony Państwa”.

W tej formacji do zmiany na stanowisku Komendanta wymagana jest zgoda prezydenta. Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji

— przekazał.

Zawieszenie Szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody Prezydenta. W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie min. M. Kierwiński

— wyjaśnił.

Adrian Siwek/X

