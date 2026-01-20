Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz zaznaczył, że prezydent Karol Nawrocki jest zadowolony z pracy SOP oraz dowódcy formacji gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Prezydencki minister podkreślił, że głowa państwa nie widzi przesłanek do odwołania zawieszonego komendanta SOP ze stanowiska.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało dziś o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta Służby Ochrony Państwa. Gen. Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejmie dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.
Przydacz powiedział dziennikarzom podczas briefingu prasowego w Davos, że Nawrocki rozmawiał na ten temat z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
Prezydent wysoko ocenia pracę pana komendanta, wysoko także ocenia pracę Służby Ochrony Państwa, zwłaszcza tych oficerów, z którymi ma do czynienia na co dzień. Nie widzi powodów do odwołania komendanta SOP, co też powiedział wprost panu ministrowi Kierwińskiemu
— podkreślił szef prezydenckiego BPM.
Zaznaczył, że ustawa (o Służbie Ochrony Państwa – PAP) wymaga w tym zakresie decyzji prezydenta.
Jak widać, po raz kolejny rząd, tym razem poprzez działanie ministra Kierwińskiego, stara się omijać prawo w Polsce, albo je w sposób taki, jaki oni je rozumieją, interpretować
— ocenił.
Kierwiński poniesie odpowiedzialność
Według Przydacza, Karol Nawrocki uważa, że skoro szef MSWiA bez zgody i konsultacji z prezydentem podejmuje takie działania, to będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ewentualne przyszłe „wyzwania, błędy czy problemy”.
Jak informowało MSWiA, w SOP od kilku miesięcy prowadzona była „wieloaspektowa kontrola”, będąca następstwem kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. W trakcie trwania kontroli gen. Jaworski przebywał początkowo na zaległym urlopie, a później na zwolnieniu lekarskim. Obowiązki komendanta formacji pełnił wyznaczony przez samego Jaworskiego płk Krzysztof Król.
W ubiegłym tygodniu media informowały, że do MSWiA wpłynął list pracowników Służby Ochrony Państwa, w którym domagali się oni powrotu do służby Jaworskiego. Jak oceniła wtedy w rozmowie z PAP rzecznik resortu Karolina Gałecka, list pracowników był pokłosiem kończącej się kontroli w SOP.
