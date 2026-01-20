Podczas protestu rolników w Strasburgu policja użyła przeciwko manifestantom gazu łzawiącego. Służby rzucały w protestujących także granatami hukowymi. „Rolnicy próbują dostać się do Parlamentu Europejskiego” - napisał w mediach społecznościowych europoseł Maciej Wąsik z PiS.
Od rana w Strasburgu protestują tysiące rolników, którzy domagają się zablokowania podpisanej przez Ursule von der Leyen umowy handlowej z krajami Mercosur. Jutro w Parlamencie Europejskim ma się odbyć głosowanie ws. ewentualnego zaskarżenia jej do TSUE, co jednak nie wydaje się prawdopodobne. Główna frakcja polityczna parlamentu, EPL (należy do niej KO i PSL) zapowiedziała, że takiego wniosku nie poprze. Z tego względu dziś przed siedzibą Parlamentu Europejskiego protestują tysiące rolników.
CZYTAJ TAKŻE: Rolnicy z całej Europy protestują w Strasburgu przeciwko umowie z Mercosur. Ciągniki na ulicach miasta. Jest także liczna grupa z Polski
Potraktowali rolników brutalnie
W okolicach PE rolnicy ustawili kilkaset traktorów, ale nikt z rolnikami nie chciał rozmawiać. Według informacji europosła Macieja Wąsika delegacja protestujących chciała wejść do Parlamentu Europejskiego. Niestety policja zaczęła rzucać w protestujących granatami hukowymi i użyła także gazu łzawiącego.
Rolnicy próbują dostać się do Parlamentu Europejskiego. Policja użyła gazu
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wasik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751171-policja-uzyla-gazu-przeciwko-protestujacym-przed-pe-rolnikom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.