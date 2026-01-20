wideo

Policja brutalnie potraktowała protestujących rolników. Użyto gazu łzawiącego i granatów hukowych. Gmach PE w kłębach dymu

Dym z gazu łzawiącego unosi się w powietrzu wokół Parlamentu Europejskiego. Policja użyła go przeciwko protestującym rolnikom. / autor: PAP/EPA/YOAN VALAT
Podczas protestu rolników w Strasburgu policja użyła przeciwko manifestantom gazu łzawiącego. Służby rzucały w protestujących także granatami hukowymi. „Rolnicy próbują dostać się do Parlamentu Europejskiego” - napisał w mediach społecznościowych europoseł Maciej Wąsik z PiS.

Od rana w Strasburgu protestują tysiące rolników, którzy domagają się zablokowania podpisanej przez Ursule von der Leyen umowy handlowej z krajami Mercosur. Jutro w Parlamencie Europejskim ma się odbyć głosowanie ws. ewentualnego zaskarżenia jej do TSUE, co jednak nie wydaje się prawdopodobne. Główna frakcja polityczna parlamentu, EPL (należy do niej KO i PSL) zapowiedziała, że takiego wniosku nie poprze. Z tego względu dziś przed siedzibą Parlamentu Europejskiego protestują tysiące rolników.

CZYTAJ TAKŻE: Rolnicy z całej Europy protestują w Strasburgu przeciwko umowie z Mercosur. Ciągniki na ulicach miasta. Jest także liczna grupa z Polski

Potraktowali rolników brutalnie

W okolicach PE rolnicy ustawili kilkaset traktorów, ale nikt z rolnikami nie chciał rozmawiać. Według informacji europosła Macieja Wąsika delegacja protestujących chciała wejść do Parlamentu Europejskiego. Niestety policja zaczęła rzucać w protestujących granatami hukowymi i użyła także gazu łzawiącego.

Rolnicy próbują dostać się do Parlamentu Europejskiego. Policja użyła gazu

— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wasik.

CZYTAJ TAKŻE: Maska opadła! EPL, do której należą KO i PSL, przeciwko skardze do TSUE na umowę Mercosur! „Opóźnianie porozumienia osłabia Europę”

Robert Knap/X

