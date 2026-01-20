Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka przekonywała na antenie Radia Zet, że nazywanie Karola Nawrockiego „prezydentem kiboli” to nie jest mowa nienawiści. Przekonywała ponadto, że w ogóle nie widziała ataku jej formacji Koalicji Obywatelskiej na głowę państwa.
Bogdan Rymanowski zadał Barberzę Nowackiej pytanie od słuchacza Radia Zet o skandaliczny plakat, który pojawił się na profilu Koalicji Obywatelskiej, na którym prezydenta Karola Nawrockiego nazwano „prezydentem kiboli”. Zapytał, czy nie jest to mowa nienawiści, którą rzekomo chce zwalczać rządząca koalicja.
CZYTAJ TAKŻE: Koalicja Obywatelska bezczelnie „przeprasza” za dezinformowanie ws. prezydenta. Prof. Cenckiewicz: „Wspaniali ludzie…”
Zaklęcia Nowackiej
Barbara Nowacka przekonywała jednak, że to nie jest… mowa nienawiści i nie widziała tego ataku, chociaż był on mocno promowany przez jej partię.
Chyba używamy za często słowa mowa nienawiści. Może nieładne. Nie widziałam tego mema. Może nieładne
— mówiła.
Bardzo mi się nie podobało to, co się działo na Jasnej Górze z dwóch powodów. I mówię to jako osoba niewierząca. Jasna Góra dla wielu osób jest symboliczna, ważna. Urządzanie tam okrzyków: „czołem kibice”, propagowanie, wspieranie środowiska, które w każdym spokojnym człowieku, przyzwoitym człowieku też często budza, szczególnie te grupy skryminalizowane, a są takie, budzą niechęcić i od razu
— opowiadała.
Ja się zastanawiam, kto prezydenta namówił, żeby poszedł. W jakim celu prezydent się buduje wokół takiego środowiska?
— pytała.
I druga rzecz, jak można było dopuścić do tego, żeby prezydent ściskał się z ewidentnym przestępcą z tego środowiska? Czy ja bym chciała, żeby prezydent nie obracał się w środowiskach kryminalnych? Tak, bardzo bym chciała. Bardzo tego życzę panu prezydentowi
— dodała.
CZYTAJ TAKŻE: Czego boi się Tusk, że tak desperacko atakuje prezydenta Nawrockiego? Histeria po pielgrzymce kibiców na Jasną Górę sięgnęła dna!
Unik
Rymanowski dopytał, czy nazwałaby Karola Nawrockiego prezydentem kiboli.
Jakby się tam nie wybierał, byłoby nam łatwiej
— odparła.
Czyli unik
— podsumował dziennikarz.
CZYTAJ TAKŻE: Obrzydliwe! KO rozpoczęła akcję zohydzania Karola Nawrockiego po pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. „Prezydent kiboli”
Adrian Siwek/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751165-obrazanie-prezydenta-to-nie-mowa-nienawisci-kuriozalne-slowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.