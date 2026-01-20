Komendant SOP zawieszony. Prezydent był przeciwny odwołaniu. Szefernaker: Odpowiedzialność "bierze na siebie min. M. Kierwiński"

Komendant SOP zawieszony. Prezydent był przeciwny odwołaniu. Szefernaker: Odpowiedzialność "bierze na siebie min. M. Kierwiński".
Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji” - przekazał szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker na portalu X, odnosząc się do informacji o zawieszeniu komendanta SOP.

Resort Marcina Kierwińskiego wystosował dziś następujący komunikat: „Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych”. Tymczasowym pełniącym obowiązki komendanta SOP został płk Tomasz Jackowicz.

Do sprawy odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Kilka dni temu, na prośbę MSWiA, odbyło się spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Marcinem Kierwińskim, ws. sytuacji w Służbie Ochrony Państwa. W tej formacji do zmiany na stanowisku Komendanta wymagana jest zgoda prezydenta

Prezydencki minister poinformował, że głowa państwa wyraziła sprzeciw ws. pomysłu odwołania szefa SOP.

Zawieszenie Szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody Prezydenta. W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie min. M. Kierwiński

