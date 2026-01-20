„Ona nie ma żadnych argumentów ku temu, żeby można mogła z nimi merytorycznie rozmawiać” - powiedział poseł PiS Krzysztof Lipiec w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania, czy Ursula von der Leyen powinna wyjść do protestujących w Strasburgu. Rolnicy przyjechali, żeby wyrazić swoją dezaprobatę ws. umowy UE-Mercosur, która została podpisana przez przewodniczącą KE w Paragwaju.
Czy protest europejskich rolników przyniesie jakikolwiek skutek ws. umowy UE-Mercosur?
Trudno powiedzieć, ale na pewno nie wolno w tym wszystkim polskim rolnikom ustawać. Oni walczą nie tylko o swoje prawa, miejsca pracy, dochody, ale walczą również w interesie polskich konsumentów. Musimy pamiętać, że polska żywność jest najlepszą żywnością nie tylko w Europie, ale również i w świecie…
