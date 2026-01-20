Sędzia Jakub Iwaniec upublicznił screen wiadomości jaką miał na komunikatorze WhatsApp zamieścić sędzia Paweł Juszczyszyn. Wynika z niej, że miała istnieć specjalna grupa, na której propagowano nagonkę na tzw. neosędziów. „Sędzia Paweł Juszczyszyn, jak widać, znalazł godnych naśladowców. W Giżycku” - napisał w mediach społecznościowych sędzia Jakub Iwaniec.
Szokujące postanowienie sędziego Sądu Rejonowego w Giżycku, który uznał, że nie przeprowadzi podziału majątku rozwiedzionych małżonków, ponieważ żadnego rozwodu nie było, bo orzekł o nim tzw. neosędzia, może mieć drugie dno. Sędzia Jakub Iwaniec opublikował w mediach społecznościowych informację, która rzuca na tę decyzję nowe światło. Sędzia uważa, że zorganizowano specjalną nagonkę na tzw. neosędziów za pośrednictwem komunikatora internetowego.
Kasta na WhatsApp. Sędzia Paweł Juszczyszyn, jak widać, znalazł godnych naśladowców. W Giżycku. Czy pani sędzia, która uznała wyrok rozwodowy za nieistniejący i tym samym zablokowała podział majątku, była na tej tajnej grupie?
— napisał w mediach społecznościowych sędzia Jakub Iwaniec z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.
W SR Olsztyn kwestionujemy (cześć sędziów cywilnych i rodzinnych) „orzeczenia” neonów jako nieistniejące. Za 2, 3 tygodnie powołując się na sygn. spraw, w których do tego doszło, wystosujemy otwarte wezwanie do neonów z SO w Olsztynie i z in. sądów, żeby tak jak sędziowie Kalbarczyk i Capalowska z SA w Warszawie, wrócili na poprzednie stanowiska i nie krzywdzili ludzi swoimi „orzeczeniami”, które będą podważane i nieuznawane. Damy to wiadomości A. Bodnara i upublicznimy. Kto chce może taką inicjatywę podjąć też w swoich sądach. Zachęcam
— czytamy w dołączonym do wpisu na X screenie wiadomości, która miała się pojawić na komunikatorze WhatsApp.
To trzeba wyjaśnić
Do wpisu sędziego Iwańca odniosło się stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, które domaga się, aby sprawą zajęła się prokuratura i ją wyjaśniła.
Jak mawiają prokuratorzy: sprawa jest rozwojowa.
* Treść orzeczeń ustalana na grupie WhatsApp!?
* Czy sprawa Giżycka ma drugie - dosłownie - dno!?
* Czy oddalenie wniosku o podział majątku wspólnego - mimo prawomocnie orzeczonego rozwodu - to konsekwencja anarchistycznej inspiracji Pawła Juszczyszyna z „Iustitii” na grupie WhatsApp!??
* Czy tzw. olsztyńska linia orzecznicza jest kształtowana, a w zasadzie narzucana, na sędziowskim czacie!?
* Czy obywatele - pracodawcy Pawła Juszczyszyna - zostali wzięci na zakładników!?
— czytamy we wpisie na X stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski.
Podsumowanie
Deprecjonowanie sędziów powołanych zgodnie z ustawą i legalnie mianowanych przez prezydenta RP było od zawsze głównym elementem walki z rządem Zjednoczonej Prawicy. Podważanie statusu tych sędziów doprowadziło w końcu do ogromnego chaosu w polskim wymiarze sprawiedliwości, który będzie się ciągle pogłębiał, gdyż rządzący nie tylko nie zejdą z tej ścieżki, ale planują dalsze kroki - w szczególności minister Waldemar Żurek. Czy grupa, której celem było zwalczanie legalnych tzw. neosędziów, przez innych sędziów rzeczywiście istniała? Prokuratura po prostu musi to wyjaśnić.
