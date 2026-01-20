Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Resort spraw wewnętrznych i administracji przekazał w komunikacie, że do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.
Generał na zwolnieniu lekarskim
W SOP prowadzona była wieloaspektowa kontrola, a gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim.
W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list pracowników SOP-u, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego.
Jak donosił portal tvn24.pl, „wrze w Służbie Ochrony Państwa”, a jeden z informatorów stwierdził wprost, iż „to jest bunt najwyższych rangą dowódców. Otóż kadra kierownicza SOP w liście do MSWiA domagała się powrotu do służby gen. Radosława Jaworskiego. Komendant SOP nie wykonuje swoich obowiązków od września ubiegłego roku, po tym, jak skradziono auto należące do rodziny premiera Donalda Tuska.
O sprawę listu funkcjonariuszy pytany był minister Marcin Kierwiński. 13 stycznia poinformował, że sprawa gen. Jaworskiego zostanie rozwiązana „bardzo szybko”.
Zapytany o to, czy w SOP-ie są nieprawidłowości, podkreślił, że na pewno od strony zarządczej są rzeczy, które jego zdaniem wymagają poprawy. Zaznaczył, że dokładne wyniki kontroli, których pierwsze wyniki widział, „muszą budzić jego niepokój”.
