TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prezydent Nawrocki z zaproszeniem do Rady Pokoju. Prof. Szczucki: "Będzie negocjował jak najwyższą pozycję Polski"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu prof. Krzysztof Szczucki / autor: Fratria
Na zdjęciu prof. Krzysztof Szczucki / autor: Fratria

Donald Trump wyszedł z przekonaniem i słuszną obserwacją, że układ międzynarodowy oparty o ONZ, NATO, Unię Europejską, się sypie, nie wytrzymuje krytyki. Putin robi co chce. Na Bliskim Wschodzie toczy się wojna. Te organizacje kompletnie się nie sprawdzają. Trzeba stworzyć coś nowego. Dobrze, że Polska ma szansę negocjować ten nowy format” - powiedział poseł PiS Krzysztof Szczucki w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego przez przywódcę USA do Rady Pokoju.

Na początek poruszona została kwestia rozesłania przez rząd poradnika bezpieczeństwa. Koszt operacji opiewał na 45 mln zł.

Najważniejsze jest, żeby państwo budowało schrony, wyposażało armię, żeby nas szkoliło, żeby w szkołach, na uczelniach, w różnych miejscach,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych